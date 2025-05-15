В иностранной прессе обратили внимание, что в российскую делегацию для переговоров в Турции вошел глава российского гру игорь костюков, находящийся под санкциями США и Великобритании, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

"Одним из заметных членов российской делегации в Турции является игорь костюков, глава гру, российского военного разведывательного агентства, стоящий за некоторыми из самых известных тайных операций москвы за последние годы", - пишет издание.

США, как сообщается, ввели санкции против костюкова за его вероятную роль во вмешательстве в президентские выборы в стране 2016 года, а также Великобритания - за отравление бывшего российского шпиона сергея скрипаля в Солсбери в 2018 году, в результате которого погибла Доун Стерджес.

Недавно гру, как отмечается, обвинили в организации серии диверсионных операций по всей Европе, включая поджоги, кибервторжения, кражу данных и попытки нацелиться на подводные кабели.

Дополнение

Президент Украины Зеленский прибыл в столицу Турции Анкару. Украинская делегация также в Турции.

Зеленский 11 мая заявлял, что ожидает от рф прекращения огня и что он лично будет ждать владимира путина в Турции 15 мая. Но заявил, что не будет вести переговоры ни с одним представителем россии, кроме самого путина.

В кремле в ночь на 15 мая сообщили об участниках делегации рф на переговоры в Турции, но уровень был даже ниже ожидаемого, когда СМИ сообщали, что на встрече может присутствовать глава МИД рф сергей лавров.

Зеленский назвал уровень российской делегации для переговоров в Стамбуле "похожим на бутафорский", приземлившись в Анкаре для встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Зеленский указал, что украинская сторона подумает, что будет делать с переговорами с делегацией рф, какие будут шаги, после разговора с президентом Турции Эрдоганом.

глава кремля владимир путин призвал к прямым переговорам с Украиной в прошлое воскресенье, но, как сообщил кремль, решил не участвовать в переговорах сегодня. Вместо него делегацию возглавит помощник владимир мединский. В состав также вошли заместитель министра иностранных дел рф михаил галузин и заместитель министра обороны рф александр фомин.

Bloomberg отмечало, что перспективы достижения прорыва в мирных переговорах между Украиной и рф стали еще менее определенными, из-за того, что президент россии владимир путин отправил в Турцию делегацию более низкого уровня и сам будет отсутствовать.