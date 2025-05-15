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Зеленський заявив, що має "дуже чітке послання" для путіна
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Зеленський заявив, що має "дуже чітке послання" для путіна

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Голова гру костюков у складі делегації рф у Туреччині: Guardian перелічило, чим він відомий

Київ • УНН

 • 952 перегляди

У російську делегацію для переговорів увійшов голова гру ігор костюков, який перебуває під санкціями США та Великої Британії.

Голова гру костюков у складі делегації рф у Туреччині: Guardian перелічило, чим він відомий

В іноземній пресі звернули увагу, що в російську делегацію для переговорів у Туреччині увійшов голова російського гру ігор костюков, який перебуває під санкціями США та Великої Британії, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

"Одним із помітних членів російської делегації в Туреччині є ігор костюков, голова гру, російського військового розвідувального агентства, який стоїть за деякими з найвідоміших таємних операцій москви за останні роки", - пише видання.

США, як повідомляється, запровадили санкції проти костюкова за його ймовірну роль у втручанні у президентські вибори в країні 2016 року, а також Велика Британія - за отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля в Солсбері в 2018 році, в результаті якого загинула Доун Стерджес.

Нещодавно гру, як зазначається, звинуватили в організації серії диверсійних операцій по всій Європі, включаючи підпали, кібервторгнення, крадіжку даних і спроби націлитися на підводні кабелі.

Доповнення

Президент України Зеленський прибув до столиці Туреччини Анкари. Українська делегація також в Туреччині.

Зеленський 11 травня заявляв, що очікує від рф припинення вогню і що він особисто чекатиме на володимира путіна в Туреччині 15 травня. Але заявив, що не буде вести переговори з жодним представником росії, окрім самого путіна.

У кремлі у ніч на 15 травня повідомили про учасників делегації рф на переговори у Туреччині, але рівень був навіть нижчий за очікуваний, коли ЗМІ повідомляли, що на зустрічі може бути присутній голова мзс рф сергій лавров.

Зеленський назвав рівень російської делегації для переговорів у Стамбулі "схожим на бутафорський", приземлившись в Анкарі для зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Зеленський вказав, що українська сторона подумає, що буде робити із переговорами з делегацією рф, які будуть кроки, після розмови з президентом Туреччини Ердоганом.

глава кремля володимир путін закликав до прямих переговорів з Україною минулої неділі, але, як повідомив кремль, вирішив не брати участь у переговорах сьогодні. Замість нього делегацію очолить помічник володимир мединський. До складу також увійшли заступник міністра закордонних справ рф михайло галузін та заступник міністра оборони рф олександр фомін.

Bloomberg зазначало, що перспективи досягнення прориву в мирних переговорах між Україною і рф стали ще менш визначеними, через те, що президент росії володимир путін відправив до Туреччини делегацію нижчого рівня і сам буде відсутнім. 

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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