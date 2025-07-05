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Гиперконкуренция в секторе электромобилей Китая угрожает его крупнейшему рынку в Азии

Киев • УНН

 • 232 просмотра

Гиперконкуренция китайских электромобилей в Таиланде ставит под угрозу местное производство. Neta, один из первых китайских брендов на рынке Таиланда, не может выполнить требования государственной программы стимулирования, что привело к задержке платежей и жалобам дилеров.

Гиперконкуренция в секторе электромобилей Китая угрожает его крупнейшему рынку в Азии

Гиперконкуренция в секторе электромобилей Китая влияет на его крупнейший рынок в Азии, Таиланд, на фоне того, как более мелкие игроки изо всех сил пытаются конкурировать с доминирующей компанией BYD, что ставит под угрозу амбициозные планы местного производства, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Neta, один из первых китайских брендов электромобилей, вышедший на рынок Таиланда в 2022 году, является примером борющегося автопроизводителя, которому сложно выполнить требования жесткой государственной программы стимулирования, призванной стимулировать производство электромобилей в Таиланде.

Согласно этой программе, автопроизводители освобождаются от импортных пошлин, но обязаны сопоставлять объемы импорта с внутренним производством в 2024 году. Ссылаясь на замедление продаж и ужесточение условий кредитования, автопроизводители обратились к правительству с просьбой скорректировать программу, и дефицит производства 2024 года был перенесен на этот год.

Neta заявила, что не может производить необходимое количество автомобилей на месте, и правительство задержало некоторые платежи производителю электромобилей, сообщил представитель акцизного департамента Панупонг Шрикет, который получил жалобу, поданную в прошлом месяце 18 дилерами Neta в Таиланде с требованием вернуть более 200 миллионов долларов США. В жалобе, копия которой была рассмотрена Reuters, также подробно описывались пропущенные платежи Neta, связанные с обещанной поддержкой строительства выставочных залов и послепродажного обслуживания.

Материнская компания Neta, Zhejiang Hozon New Energy Automobile, в прошлом месяце начала процедуру банкротства в Китае, сообщают государственные СМИ.

Доля Neta на рынке электромобилей Таиланда достигла пика около 12% продаж электромобилей в 2023 году, когда отрасль росла, согласно данным Counterpoint Research, а доля BYD в том году составляла 49%.

В Таиланде, региональном центре производства и экспорта автомобилей, китайские бренды доминируют на рынке электромобилей с совокупной долей более 70%.

Количество китайских брендов электромобилей удвоилось за последний год до 18, что оказало давление на тех, кто не имеет охвата, как у BYD, которая сменила Tesla как крупнейшего в мире производителя электромобилей.

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За первые пять месяцев этого года новые регистрации автомобилей Neta - показатель продаж - упали на 48,5% по сравнению с предыдущим годом, а ее доля регистраций электромобилей снизилась до 4%, согласно правительственным данным.

"Спад Neta в Таиланде отражает хрупкость китайских брендов электромобилей второго уровня как на родине, так и за рубежом", - сказал Абхик Мукерджи, автомобильный аналитик Counterpoint Research.

"Острая ценовая конкуренция и преимущества масштаба доминирующих игроков сделали выживание все более трудным для небольших компаний, особенно на экспортных рынках, где маржа невелика, а надежная послепродажная поддержка имеет решающее значение", - отметил эксперт.

Избыточные мощности по производству электромобилей в Китае и ценовая война подтолкнули автопроизводителей к расширению за границей, но такие рынки, как Таиланд, теперь отражают то же гиперконкурентное давление, подвергая меньшие фирмы аналогичным рискам, отмечает издание.

Совет по инвестициям Таиланда заявил агентству Reuters в субботу, что проблемы Neta связаны с финансовым положением ее материнской компании и не повлияют на тайскую индустрию электромобилей в долгосрочной перспективе.

Китайские автобренды получают рекордную долю европейского рынка гибридов и электромобилей01.07.25, 13:46 • 1400 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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