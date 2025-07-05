Гіперконкуренція у секторі електрокарів Китаю загрожує його найбільшому ринку в Азії

Гіперконкуренція в секторі електромобілів Китаю впливає на його найбільший ринок в Азії, Таїланд, на тлі того, як дрібніші гравці щосили намагаються конкурувати з домінуючою компанією BYD, що ставить під загрозу амбітні плани місцевого виробництва, пише УНН з посиланням на Reuters.

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Neta, один з перших китайських брендів електромобілів, який вийшов на ринок Таїланду в 2022 році, є прикладом автовиробника, що бореться, якому складно виконати вимоги жорсткої державної програми стимулювання, покликаної стимулювати виробництво електромобілів у Таїланді.

Згідно з цією програмою, автовиробники звільняються від імпортних мит, але зобов'язані зіставляти обсяги імпорту із внутрішнім виробництвом у 2024 році. Посилаючись на уповільнення продажів та посилення умов кредитування, автовиробники звернулися до уряду з проханням скоригувати програму, і дефіцит виробництва 2024 року було перенесено на цей рік.

Neta заявила, що не може виробляти необхідну кількість автомобілів на місці, і уряд затримав деякі платежі виробнику електромобілів, повідомив представник акцизного департаменту Панупонг Шрікет, який отримав скаргу, подану минулого місяця 18 дилерами Neta в Таїланді з вимогою повернути більше ніж 200 мільйонів доларів США. У скарзі, копію якої було розглянуто Reuters, також детально описувалися пропущені платежі Neta, пов'язані з обіцяною підтримкою будівництва виставкових залів та післяпродажного обслуговування.

Материнська компанія Neta, Zhejiang Hozon New Energy Automobile, минулого місяця розпочала процедуру банкрутства в Китаї, повідомляють державні ЗМІ.

Частка Neta на ринку електромобілів Таїланду досягла піку близько 12% продажів електромобілів у 2023 році, коли галузь зростала, згідно з даними Counterpoint Research, а частка BYD у тому році становила 49%.

У Таїланді, регіональному центрі виробництва та експорту автомобілів, китайські бренди домінують на ринку електромобілів із сукупною часткою понад 70%.

Кількість китайських брендів електромобілів подвоїлася за останній рік до 18, що чинило тиск на тих, хто не має охоплення, як у BYD, яка змінила Tesla як найбільшого у світі виробника електромобілів.

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За перші п'ять місяців цього року нові реєстрації автомобілів Neta - показник продажів - впали на 48,5% порівняно з попереднім роком, а її частка реєстрацій електромобілів знизилася до 4%, згідно з урядовими даними.

"Спад Neta в Таїланді відображає крихкість китайських брендів електромобілів другого рівня як на батьківщині, так і за кордоном", - сказав Абхік Мукерджі, автомобільний аналітик Counterpoint Research.

"Гостра цінова конкуренція та переваги масштабу домінуючих гравців зробили виживання все більш важким для невеликих компаній, особливо на експортних ринках, де маржа невелика, а надійна післяпродажна підтримка має вирішальне значення", - зазначив експерт.

Надлишкові потужності з виробництва електромобілів у Китаї та цінова війна підштовхнули автовиробників до розширення за кордоном, але такі ринки, як Таїланд, тепер відображають той самий гіперконкурентний тиск, наражаючи менші фірми на аналогічні ризики, зазначає видання.

Рада з інвестицій Таїланду заявила агентству Reuters у суботу, що проблеми Neta пов'язані з фінансовим становищем її материнської компанії і не вплинуть на тайську індустрію електромобілів у довгостроковій перспективі.

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