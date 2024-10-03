Гибель сотрудника Reuters в Краматорске: именно эксперты КНИИСЭ идентифицировали вражескую ракету

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз установили тип ракеты, в результате попадания которой 24 августа этого года в отель «Сапфир» в Краматорске погиб сотрудник агентства Reuters. Об этом сообщает УНН со ссылкой на международное агентство.

Детали

Отмечается, что бывший британской военный 38-летний Райан Эванс с 2022 года работал советником по безопасности агентства Reuters. Около половины одиннадцатого вечера 24 августа 2024 года в отель «Сапфир» в Краматорске попала ракета.

Как пишет агентство, снимки отеля, сделанные после атаки, показали, что номер Эванса на первом этаже северо-западного угла здания принял на себя основную тяжесть удара, в результате чего он рухнул в подвал. Шесть других номеров были серьезно повреждены взрывом.

Райан Эванс погиб, еще двое журналистов Reuters были ранены.

«Киевский научно-исследовательский институт судебной экспертизы (КНИИСЭ), который изучил снимки обломков ракеты, сделанные командой Reuters после атаки, пришел к выводу, что это, скорее всего, российский «Искандер-М». Два западных военных эксперта, которым показали изображения, также заявили, что это, скорее всего, «Искандер». Украина не имеет такого оружия», - пишет Reuters.

Агентство со ссылкой на украинские разведслужбы также отмечает, что ракета была запущена с места, расположенного неподалеку от российского города Таганрог.

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