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Загибель співробітника Reuters у Краматорську: саме експерти КНДІСЕ ідентифікували ворожу ракету

Київ • УНН

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Фахівці КНДІСЕ встановили, що готель у Краматорську був атакований російською ракетою "Іскандер-М". Внаслідок удару загинув співробітник Reuters Раян Еванс.

Фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз встановили тип ракети, внаслідок влучання якої 24 серпня цього року у готель "Сапфір" у Краматорську загинув співробітник агентства Reuters. Про це повідомляє УНН з посиланням на міжнародне агенство.

Деталі

Зазначається, що колишній британській військовий 38-річний Раян Еванс з 2022 року працював радником з безпеки агентства Reuters. Близько о пів на одинадцяту вечора 24 серпня 2024 року у готель "Сапфір" в Краматорську влучила ракета. 

Як пише агентство, знімки готелю, зроблені після атаки, показали, що номер Еванса на першому поверсі північно-західного кута будівлі прийняв на себе основний тягар удару, внаслідок чого він звалився в підвал. Шість інших номерів було серйозно пошкоджено вибухом.

Раян Еванс загинув, ще двоє журналістів Reuters були поранені.

"Київський науково-дослідний інститут судової експертизи (КНДІСЕ), який вивчив знімки уламків ракети, зроблені командою Reuters після атаки, дійшов висновку, що це, швидше за все, російський "Іскандер-М". Два західні військові експерти, яким показали зображення, також заявили, що це, швидше за все, "Іскандер". Україна не має такої зброї", - пише Reuters.

Агентство з посилання на українські розвідслужби також зазначає, що ракета була запущена з місця, розташованого неподалік від російського міста Таганрог.

Північнокорейські ракети, якими ворог атакував Україну, схожі на "Іскандер-М", хоча мають свою специфіку – Олександр Рувін21.02.24, 11:40 • 30273 перегляди

Захар Подкидишев

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