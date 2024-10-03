Загибель співробітника Reuters у Краматорську: саме експерти КНДІСЕ ідентифікували ворожу ракету
Київ • УНН
Фахівці КНДІСЕ встановили, що готель у Краматорську був атакований російською ракетою "Іскандер-М". Внаслідок удару загинув співробітник Reuters Раян Еванс.
Фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз встановили тип ракети, внаслідок влучання якої 24 серпня цього року у готель "Сапфір" у Краматорську загинув співробітник агентства Reuters. Про це повідомляє УНН з посиланням на міжнародне агенство.
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Зазначається, що колишній британській військовий 38-річний Раян Еванс з 2022 року працював радником з безпеки агентства Reuters. Близько о пів на одинадцяту вечора 24 серпня 2024 року у готель "Сапфір" в Краматорську влучила ракета.
Як пише агентство, знімки готелю, зроблені після атаки, показали, що номер Еванса на першому поверсі північно-західного кута будівлі прийняв на себе основний тягар удару, внаслідок чого він звалився в підвал. Шість інших номерів було серйозно пошкоджено вибухом.
Раян Еванс загинув, ще двоє журналістів Reuters були поранені.
"Київський науково-дослідний інститут судової експертизи (КНДІСЕ), який вивчив знімки уламків ракети, зроблені командою Reuters після атаки, дійшов висновку, що це, швидше за все, російський "Іскандер-М". Два західні військові експерти, яким показали зображення, також заявили, що це, швидше за все, "Іскандер". Україна не має такої зброї", - пише Reuters.
Агентство з посилання на українські розвідслужби також зазначає, що ракета була запущена з місця, розташованого неподалік від російського міста Таганрог.
Північнокорейські ракети, якими ворог атакував Україну, схожі на "Іскандер-М", хоча мають свою специфіку – Олександр Рувін21.02.24, 11:40 • 30273 перегляди