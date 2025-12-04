$42.200.13
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
12:12 • 13693 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
12:01 • 10257 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
11:24 • 11933 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
09:37 • 13146 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09 • 23748 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56 • 39951 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 35279 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
3 декабря, 15:15 • 45301 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
3 декабря, 13:24 • 58967 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
публикации
Эксклюзивы
Германия выделяет дополнительные 100 млн евро на срочный ремонт энергетики Украины

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Германия выделяет дополнительные 100 миллионов евро через Банк развития KfW для восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры Украины. Эти средства будут направлены в Фонд энергетической поддержки Украины, увеличивая общий вклад Германии до 550 миллионов евро до конца 2025 года.

Германия выделяет дополнительные 100 млн евро на срочный ремонт энергетики Украины

Федеральное министерство экономики и энергетики Германии (BMWE) через Банк развития KfW предоставляет Украине дополнительные 100 миллионов евро для восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры. Эти средства будут направлены в Фонд энергетической поддержки Украины, пишет УНН со ссылкой на BMWE.

Подробности

Дополнительное финансирование дополняет 60 миллионов евро, которые уже были объявлены в этом году. В целом, вклад Германии в фонд поддержки Украины до конца 2025 года вырастет до 550 миллионов евро, что делает ее крупнейшим донором фонда, который с февраля 2022 года аккумулировал более 1,3 миллиарда евро.

Италия резко тормозит программу НАТО по закупке американского оружия для Украины - Bloomberg03.12.25, 15:30 • 3344 просмотра

Россия систематически и намеренно атакует энергетическую инфраструктуру Украины, превращая зиму в еще одно оружие. Наши дополнительные 100 миллионов евро – это четкий ответ: мы не оставим украинский народ. Защита энергоснабжения означает защиту людей – вот в чем вся суть 

– заявила Федеральный министр экономики Катерина Райхе.

Средства фонда используются на закупку запчастей и оборудования для ремонта. Немецкий банк KfW усиливает контроль за использованием средств, требуя, чтобы надлежащее корпоративное управление украинских энергокомпаний было обязательным условием для получения помощи, особенно учитывая недавние антикоррупционные расследования в Украине.

Новая Зеландия выделяет $15 миллионов на программу PURL для Украины04.12.25, 06:32 • 4548 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия