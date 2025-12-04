Германия выделяет дополнительные 100 млн евро на срочный ремонт энергетики Украины
Германия выделяет дополнительные 100 миллионов евро через Банк развития KfW для восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры Украины. Эти средства будут направлены в Фонд энергетической поддержки Украины, увеличивая общий вклад Германии до 550 миллионов евро до конца 2025 года.
Федеральное министерство экономики и энергетики Германии (BMWE) через Банк развития KfW предоставляет Украине дополнительные 100 миллионов евро для восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры. Эти средства будут направлены в Фонд энергетической поддержки Украины, пишет УНН со ссылкой на BMWE.
Дополнительное финансирование дополняет 60 миллионов евро, которые уже были объявлены в этом году. В целом, вклад Германии в фонд поддержки Украины до конца 2025 года вырастет до 550 миллионов евро, что делает ее крупнейшим донором фонда, который с февраля 2022 года аккумулировал более 1,3 миллиарда евро.
Россия систематически и намеренно атакует энергетическую инфраструктуру Украины, превращая зиму в еще одно оружие. Наши дополнительные 100 миллионов евро – это четкий ответ: мы не оставим украинский народ. Защита энергоснабжения означает защиту людей – вот в чем вся суть
Средства фонда используются на закупку запчастей и оборудования для ремонта. Немецкий банк KfW усиливает контроль за использованием средств, требуя, чтобы надлежащее корпоративное управление украинских энергокомпаний было обязательным условием для получения помощи, особенно учитывая недавние антикоррупционные расследования в Украине.
