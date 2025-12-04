Німеччина виділяє додаткові 100 млн євро на терміновий ремонт енергетики України

$42.200.13
12:31 • 4760 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
12:12 • 13692 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
12:01 • 10256 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
11:24 • 11932 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
09:37 • 13145 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
3 грудня, 23:09 • 23747 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56 • 39951 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 35279 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
3 грудня, 15:15 • 45301 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
3 грудня, 13:24 • 58966 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
У Ріо-де-Жанейро зацвіли рідкісні пальми, які квітують лише раз за життя4 грудня, 05:23 • 21989 перегляди
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto4 грудня, 06:30 • 27576 перегляди
путін назвав "корисною" зустріч з посланцями Трампа, заявив про поділ мирного плану на 4 частини і виступив з черговими погрозами щодо Донбасу4 грудня, 07:55 • 13888 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році08:53 • 13678 перегляди
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет12:21 • 7902 перегляди
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет12:21 • 7914 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
Ексклюзив
12:12 • 13692 перегляди
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto4 грудня, 06:30 • 27584 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення3 грудня, 13:24 • 58966 перегляди
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая3 грудня, 11:34 • 50613 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Сі Цзіньпін
Марко Рубіо
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Франція
Харківська область
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році08:53 • 13683 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 22660 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 67510 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 70556 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 124324 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
Серіали
БМ-21 «Град»

Німеччина виділяє додаткові 100 млн євро на терміновий ремонт енергетики України

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Німеччина виділяє додаткові 100 мільйонів євро через Банк розвитку KfW для відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури України. Ці кошти спрямують до Фонду енергетичної підтримки України, збільшуючи загальний внесок Німеччини до 550 мільйонів євро до кінця 2025 року.

Німеччина виділяє додаткові 100 млн євро на терміновий ремонт енергетики України

Федеральне міністерство економіки та енергетики Німеччини (BMWE) через Банк розвитку KfW надає Україні додаткові 100 мільйонів євро для відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури. Ці кошти спрямують до Фонду енергетичної підтримки України, пише УНН з посиланням на BMWE.

Деталі

Додаткове фінансування доповнює 60 мільйонів євро, які вже були оголошені цього року. Загалом, внесок Німеччини до фонту підтримки України до кінця 2025 року зросте до 550 мільйонів євро, що робить її найбільшим донором фонду, який з лютого 2022 року акумулював понад 1,3 мільярда євро.

Італія різко гальмує програму НАТО щодо купівлі американської зброї для України - Bloomberg03.12.25, 15:30 • 3344 перегляди

росія систематично та навмисно атакує енергетичну інфраструктуру України, перетворюючи зиму на ще одну зброю. Наші додаткові 100 мільйонів євро – це чітка відповідь: ми не залишимо український народ. Захист енергопостачання означає захист людей – ось у чому вся суть 

– заявила Федеральна міністерка економіки Катерина Райхе.

Кошти фонду використовують на закупівлю запчастин та обладнання для ремонту. Німецький банк KfW посилює контроль за використанням коштів, вимагаючи, щоб належне корпоративне управління українських енергокомпаній було обов’язковою умовою для отримання допомоги, особливо з огляду на нещодавні антикорупційні розслідування в Україні.

Нова Зеландія виділяє $15 мільйонів на програму PURL для України04.12.25, 06:32 • 4548 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія