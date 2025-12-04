Німеччина виділяє додаткові 100 млн євро на терміновий ремонт енергетики України

Федеральне міністерство економіки та енергетики Німеччини (BMWE) через Банк розвитку KfW надає Україні додаткові 100 мільйонів євро для відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури. Ці кошти спрямують до Фонду енергетичної підтримки України, пише УНН з посиланням на BMWE.

Деталі

Додаткове фінансування доповнює 60 мільйонів євро, які вже були оголошені цього року. Загалом, внесок Німеччини до фонту підтримки України до кінця 2025 року зросте до 550 мільйонів євро, що робить її найбільшим донором фонду, який з лютого 2022 року акумулював понад 1,3 мільярда євро.

Італія різко гальмує програму НАТО щодо купівлі американської зброї для України - Bloomberg

росія систематично та навмисно атакує енергетичну інфраструктуру України, перетворюючи зиму на ще одну зброю. Наші додаткові 100 мільйонів євро – це чітка відповідь: ми не залишимо український народ. Захист енергопостачання означає захист людей – ось у чому вся суть – заявила Федеральна міністерка економіки Катерина Райхе.

Кошти фонду використовують на закупівлю запчастин та обладнання для ремонту. Німецький банк KfW посилює контроль за використанням коштів, вимагаючи, щоб належне корпоративне управління українських енергокомпаній було обов’язковою умовою для отримання допомоги, особливо з огляду на нещодавні антикорупційні розслідування в Україні.

Нова Зеландія виділяє $15 мільйонів на програму PURL для України