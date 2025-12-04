Німеччина виділяє додаткові 100 млн євро на терміновий ремонт енергетики України
Київ • УНН
Німеччина виділяє додаткові 100 мільйонів євро через Банк розвитку KfW для відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури України. Ці кошти спрямують до Фонду енергетичної підтримки України, збільшуючи загальний внесок Німеччини до 550 мільйонів євро до кінця 2025 року.
Федеральне міністерство економіки та енергетики Німеччини (BMWE) через Банк розвитку KfW надає Україні додаткові 100 мільйонів євро для відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури. Ці кошти спрямують до Фонду енергетичної підтримки України, пише УНН з посиланням на BMWE.
Деталі
Додаткове фінансування доповнює 60 мільйонів євро, які вже були оголошені цього року. Загалом, внесок Німеччини до фонту підтримки України до кінця 2025 року зросте до 550 мільйонів євро, що робить її найбільшим донором фонду, який з лютого 2022 року акумулював понад 1,3 мільярда євро.
росія систематично та навмисно атакує енергетичну інфраструктуру України, перетворюючи зиму на ще одну зброю. Наші додаткові 100 мільйонів євро – це чітка відповідь: ми не залишимо український народ. Захист енергопостачання означає захист людей – ось у чому вся суть
Кошти фонду використовують на закупівлю запчастин та обладнання для ремонту. Німецький банк KfW посилює контроль за використанням коштів, вимагаючи, щоб належне корпоративне управління українських енергокомпаній було обов’язковою умовою для отримання допомоги, особливо з огляду на нещодавні антикорупційні розслідування в Україні.
