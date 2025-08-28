Германия усиливает сотрудничество со странами Балтии на фоне российской угрозы для ЕС и НАТО

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефул заявил в четверг, что безопасность стран Балтии и Германии неразрывна. Он пообещал более тесное сотрудничество для противодействия как традиционным, так и нетрадиционным атакам со стороны россии, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Накануне визита в Эстонию и Данию он заявил, что безопасность стран Балтии – это также безопасность Германии. Вадефул также упомянул о растущих угрозах в Балтийском море, указав на российский "теневой флот".

Мы наблюдаем полный набор инструментов гибридной агрессии России - сказал Вадефул, добавив, что Эстония и другие страны Балтии заранее предупредили о рисках.

Сегодня мы в ЕС и НАТО пользуемся их дальновидностью и опытом - и мы хотим еще больше углубить это сотрудничество - добавил Вадефул.

Аналогичную позицию озвучила и пресс-служба МИД Германии в соцсети "Х". Там также уточнили, что и дальше продолжат поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии.

Крайне важно, чтобы мы, как ЕС и НАТО, непоколебимо стояли рядом с Украиной. Без всяких условий и хлопот. Мы продолжаем поддерживать Украину оружием и всяческой поддержкой - добавили в ведомстве.

Напомним

Ранее УНН со ссылкой на The New York Times сообщал, что российские беспилотники осуществляют разведку над маршрутами транспортировки военной помощи Украине в восточной Германии.