Германия усиливает сотрудничество со странами Балтии на фоне российской угрозы для ЕС и НАТО

$41.320.08
47.880.39
ukenru
Эксклюзив
11:21 • 12841 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
10:55 • 18720 просмотра
Ракеты рф пролетели в 50 метрах от делегации ЕС в Украине - фон дер Ляйен
Эксклюзив
07:27 • 46181 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36 • 76404 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух «Кинжалов»
28 августа, 04:08 • 74442 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 102536 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 75364 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Эксклюзив
27 августа, 15:38 • 79931 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
27 августа, 12:47 • 213670 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
27 августа, 12:29 • 91304 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2м/с
40%
753мм
Популярные новости
В центре Киева повреждены торговый центр и ЖК "Новая Англия" в результате российской атаки: детали28 августа, 03:16 • 59077 просмотра
Ночная атака рф на Киев унесла жизни 10 человек - КГВАPhoto28 августа, 06:40 • 57722 просмотра
Массированная атака РФ на Киев: уже 12 погибших, трое из них – дети07:26 • 24666 просмотра
Атака рф на Киев: на данный момент известно о 14 погибших и 38 раненых - КГВАPhotoVideo08:54 • 31952 просмотра
Лидеры "коалиции желающих" отреагировали на российские удары по Киеву: заявления Стармера и Макрона09:33 • 65886 просмотра
публикации
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 129381 просмотра
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет27 августа, 15:01 • 131726 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать27 августа, 12:47 • 213670 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов27 августа, 07:35 • 193846 просмотра
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 102823 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юрий Игнат
Урсула фон дер Ляйен
Сергей Лысак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Венгрия
Китай
Реклама
УНН Lite
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 87305 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 119251 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 121500 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 116854 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 149276 просмотра
Актуальное
Х-47М2 "Кинжал"
Нью-Йорк Таймс
«Калибр» (семейство ракет)
YouTube
E-6 Mercury

Германия усиливает сотрудничество со странами Балтии на фоне российской угрозы для ЕС и НАТО

Киев • УНН

 • 174 просмотра

Министр иностранных дел Германии заявил о неразрывности безопасности Балтии и Германии. Страны усилят сотрудничество для противодействия традиционным и нетрадиционным атакам россии.

Германия усиливает сотрудничество со странами Балтии на фоне российской угрозы для ЕС и НАТО

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефул заявил в четверг, что безопасность стран Балтии и Германии неразрывна. Он пообещал более тесное сотрудничество для противодействия как традиционным, так и нетрадиционным атакам со стороны россии, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Накануне визита в Эстонию и Данию он заявил, что безопасность стран Балтии – это также безопасность Германии. Вадефул также упомянул о растущих угрозах в Балтийском море, указав на российский "теневой флот".

Мы наблюдаем полный набор инструментов гибридной агрессии России 

- сказал Вадефул, добавив, что Эстония и другие страны Балтии заранее предупредили о рисках.

Сегодня мы в ЕС и НАТО пользуемся их дальновидностью и опытом - и мы хотим еще больше углубить это сотрудничество

- добавил Вадефул.

Аналогичную позицию озвучила и пресс-служба МИД Германии в соцсети "Х". Там также уточнили, что и дальше продолжат поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии.

Крайне важно, чтобы мы, как ЕС и НАТО, непоколебимо стояли рядом с Украиной. Без всяких условий и хлопот. Мы продолжаем поддерживать Украину оружием и всяческой поддержкой

- добавили в ведомстве.

Напомним

Ранее УНН со ссылкой на The New York Times сообщал, что российские беспилотники осуществляют разведку над маршрутами транспортировки военной помощи Украине в восточной Германии.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Государственная граница Украины
Нью-Йорк Таймс
Reuters
НАТО
Европейский Союз
Дания
Германия
Эстония
Украина