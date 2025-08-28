Німеччина посилює співпрацю з країнами Балтії на тлі російської загрози для ЄС і НАТО
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Німеччини заявив про нерозривність безпеки Балтії та Німеччини. Країни посилять співпрацю для протидії традиційним та нетрадиційним атакам росії.
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефул заявив у четвер, що безпека країн Балтії та Німеччини є нерозривною. Він пообіцяв тіснішу співпрацю для протидії як традиційних, так і нетрадиційних атак з боку росії, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Напередодні візиту до Естонії і Данії він заявив, що безпека країн Балтії – це також безпека Німеччини. Вадефул також згадав про зростаючі загрози в Балтійському морі, вказавши на російський "тіньовий флот".
Ми спостерігаємо повний набір інструментів гібридної агресії росії
Сьогодні ми в ЄС і НАТО користуємося їхньою далекоглядністю та досвідом - і ми хочемо ще більше поглибити цю співпрацю
Аналогічну позицію озвучила і пресслужба МЗС Німеччини у соцмережі "Х". Там також уточнили, що й далі продовжитимуть підтримувати Україну у боротьбі проти російської агресії.
Вкрай важливо, щоб ми, як ЄС і НАТО, непохитно стояли поруч з Україною. Без жодних умов і клопотів. Ми продовжуємо підтримувати Україну зброєю та всілякою підтримкою
Нагадаємо
Раніше УНН з посиланням на The New York Times повідомляв, що російські безпілотники здійснюють розвідку над маршрутами транспортування військової допомоги Україні у східній Німеччині.