Ексклюзив
11:21 • 12357 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
10:55 • 17376 перегляди
Ракети рф пролетіли за 50 метрів від делегації ЄС в Україні - фон дер Ляєн
Ексклюзив
07:27 • 44961 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 75202 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 73459 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 102027 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 75026 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 79862 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 212656 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 91290 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
Німеччина посилює співпрацю з країнами Балтії на тлі російської загрози для ЄС і НАТО

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Міністр закордонних справ Німеччини заявив про нерозривність безпеки Балтії та Німеччини. Країни посилять співпрацю для протидії традиційним та нетрадиційним атакам росії.

Німеччина посилює співпрацю з країнами Балтії на тлі російської загрози для ЄС і НАТО

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефул заявив у четвер, що безпека країн Балтії та Німеччини є нерозривною. Він пообіцяв тіснішу співпрацю для протидії як традиційних, так і нетрадиційних атак з боку росії, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Напередодні візиту до Естонії і Данії він заявив, що безпека країн Балтії – це також безпека Німеччини. Вадефул також згадав про зростаючі загрози в Балтійському морі, вказавши на російський "тіньовий флот".

Ми спостерігаємо повний набір інструментів гібридної агресії росії 

- сказав Вадефул, додавши, що Естонія та інші країни Балтії заздалегідь попередили про ризики.

Сьогодні ми в ЄС і НАТО користуємося їхньою далекоглядністю та досвідом - і ми хочемо ще більше поглибити цю співпрацю

- додав Вадефул.

Аналогічну позицію озвучила і пресслужба МЗС Німеччини у соцмережі "Х". Там також уточнили, що й далі продовжитимуть підтримувати Україну у боротьбі проти російської агресії.

Вкрай важливо, щоб ми, як ЄС і НАТО, непохитно стояли поруч з Україною. Без жодних умов і клопотів. Ми продовжуємо підтримувати Україну зброєю та всілякою підтримкою

- додали в відомстві.

Нагадаємо

Раніше УНН з посиланням на The New York Times повідомляв, що російські безпілотники здійснюють розвідку над маршрутами транспортування військової допомоги Україні у східній Німеччині.

Євген Устименко

