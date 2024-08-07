Германия получит ракеты для Patriot на 478 млн долларов для замены переданных Украине

Комапния RTX заключила контракт на 478 миллионов долларов с Агентством НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) для поставки ракет GEM-T в Германию, чтобы восстановить запасы ракет Patriot после оказания военной помощи Украине. Об этом сообщила пресс-служба RTX, пишет УНН.

Детали

Компания RTX получила контракт от Агентства НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) на 478 миллионов долларов для поставки дополнительных ракет GEM-T в Германию. Этот контракт предназначен для восстановления запасов ракет Patriot, которые Германия предоставила Украине. Дания, Нидерланды и Норвегия также приняли участие в финансировании этого проекта, продемонстрировав свою поддержку Украине.

Наши клиенты уже осознают преимущества пакетных многонациональных закупок ракет Patriot через NSPA, включая экономики, которые предлагают большую доступность, и заранее согласованную структуру контрактов, которая сокращает сроки закупки. В результате мы не только можем лучше поддерживать запасы ракет для этих европейских партнеров, но и укреплять наше сотрудничество, их оперативную совместимость и их вклад в важную миссию НАТО - сказал президент наземных и противовоздушных систем Raytheon Том Лалиберти.

Генеральный директор NSPA Стейси А. Каммингс заявила, что такой контракт продемонстрировал эффективность и экономическую выгоду сотрудничества стран с НАТО и укрепил европейский промышленный потенциал.

"Благодаря тесному евроатлантическому сотрудничеству между союзниками и промышленностью, страны-заказчики достигли экономии на масштабе, уменьшили свой логистический след и получают действенные решения и поддержку благодаря проверенной правовой базе "под ключ", - сказала она.

Дополнительно

Ракета GEM-T, разработанная для поражения тактических баллистических ракет, является ключевым компонентом боевой системы противовоздушной и противоракетной обороны Patriot. Эта система важна для восьми европейских стран и Украины в защите против крылатых ракет, баллистических ракет и вражеских БПЛА и самолетов. Она служит основой для противовоздушной обороны 19 стран, демонстрируя свою эффективность против современных и сложных угроз.

Напомним

Во время посещения 21-й ракетной группы сил ПВО ФРГ в июне президентом Украины Владимиром Зеленским федеральный министр обороны Германии Борис Писториус пообещал предоставить Украине 100 ракет для системы Patriot и несколько тысяч боевых беспилотников.

Зеленський пропонує обговорити з країнами-сусідами з НАТО створення коаліції для збиття російських ракет