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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Германия получит ракеты для Patriot на 478 млн долларов для замены переданных Украине

Германия получит ракеты для Patriot на 478 млн долларов для замены переданных Украине

Киев  •  УНН

7 августа 2024, 08:33  •  12272 просмотра

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RTX заключила контракт с NSPA на поставку ракет GEM-T для Германии на $478 млн. Это восстановит запасы Patriot после оказания помощи Украине, в финансировании также участвуют Дания, Нидерланды и Норвегия.

Комапния RTX заключила контракт на 478 миллионов долларов с Агентством НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) для поставки ракет GEM-T в Германию, чтобы восстановить запасы ракет Patriot после оказания военной помощи Украине. Об этом сообщила пресс-служба RTX, пишет УНН.

Детали

Компания RTX получила контракт от Агентства НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) на 478 миллионов долларов для поставки дополнительных ракет GEM-T в Германию. Этот контракт предназначен для восстановления запасов ракет Patriot, которые Германия предоставила Украине. Дания, Нидерланды и Норвегия также приняли участие в финансировании этого проекта, продемонстрировав свою поддержку Украине.

Наши клиенты уже осознают преимущества пакетных многонациональных закупок ракет Patriot через NSPA, включая экономики, которые предлагают большую доступность, и заранее согласованную структуру контрактов, которая сокращает сроки закупки. В результате мы не только можем лучше поддерживать запасы ракет для этих европейских партнеров, но и укреплять наше сотрудничество, их оперативную совместимость и их вклад в важную миссию НАТО

- сказал президент наземных и противовоздушных систем Raytheon Том Лалиберти.

 Генеральный директор NSPA  Стейси А. Каммингс заявила, что такой контракт продемонстрировал эффективность и экономическую выгоду сотрудничества стран с НАТО и укрепил европейский промышленный потенциал.

"Благодаря тесному евроатлантическому сотрудничеству между союзниками и промышленностью, страны-заказчики достигли экономии на масштабе, уменьшили свой логистический след и получают действенные решения и поддержку благодаря проверенной правовой базе "под ключ", - сказала она.

Дополнительно

Ракета GEM-T, разработанная для поражения тактических баллистических ракет, является ключевым компонентом боевой системы противовоздушной и противоракетной обороны Patriot. Эта система важна для восьми европейских стран и Украины в защите против крылатых ракет, баллистических ракет и вражеских БПЛА и самолетов. Она служит основой для противовоздушной обороны 19 стран, демонстрируя свою эффективность против современных и сложных угроз.

Напомним

Во время посещения 21-й ракетной группы сил ПВО ФРГ в июне президентом Украины Владимиром Зеленским федеральный министр обороны Германии Борис Писториус пообещал предоставить Украине 100 ракет для системы Patriot и несколько тысяч боевых беспилотников.

Зеленський пропонує обговорити з країнами-сусідами з НАТО створення коаліції для збиття російських ракет4 августа 2024, 16:10 • 60705 просмотров

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ВойнаНовости Мира
natoNATO
mim-104-patriotMIM-104 Patriot
borys-pistoriusБорис Писториус
daniyaДания
norvegiyaНорвегия
germaniyaГермания
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volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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