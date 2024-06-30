Сборная Германии победила Данию 2:0 в матче ⅛ финала Евро-2024 в Дортмунде. Об этом сообщает Bild, передает УНН.

Детали

Сегодня в Дортмунде состоялся матч ⅛ финала Евро-2024, где сборная Германии по футболу одержала победу над сборной Дании со счетом 2:0 и вышла в четвертьфинал турнира.

Первый тайм был напряженным, но без голов. Настоящая драма развернулась во втором тайме, когда датчане почти открыли счет, но их гол был отменен из-за офсайда. Вскоре после этого судья решил в пользу Германии после руки защитника в штрафной площадке, и Кай Хаверц успешно реализовал пенальти, открыв счет в пользу немцев.

На 68-й минуте Джамал Мусиала удвоил преимущество своей команды, выйдя один на один с вратарем Дании и забив второй гол в матче.

Стоит отметить, что матч был прерван на 24 минуты в первом тайме из-за грозы, молнии и града, что привело к временной остановке игры и отправке игроков в раздевалку.

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