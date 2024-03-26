ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Сборная Украины по футболу U-21 одолела Азербайджан, заняв первое место в группе по отбору на Евро-2025

Сборная Украины по футболу U-21 одолела Азербайджан, заняв первое место в группе по отбору на Евро-2025

Киев  •  УНН

26 марта 2024, 16:38  •  11362 просмотра

Read in English

Молодежная сборная Украины по футболу U-21 одержала шестую победу в группе по отбору к Евро-2025, разгромив на выезде Азербайджан с счетом 3:0, продолжив свою победную серию и выйдя в лидеры с высокими шансами на квалификацию к Евро-2025.

Молодежная сборная Украины по футболу на "Азерсу Арена" в Баку одержала шестую победу в отборе на Евро-2025, уверенно одолев Азербайджан со счетом 3:0. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Украинской Ассоциации Футбола.

Детали

Сборная Украины U-21 в квалификации к чемпионату Европы 2025 года, одержала победу со счетом 3:0 над сверстниками из Азербайджана.

Есть шестая победа из шести! Украинская молодежка продолжила выигрышную серию гостевой победой над сверстниками из Азербайджана! 

- передает Украинская Ассоциация Футбола.

В первом тайме гол забил Александр Яцик, центральный полузащитник футбольного клуба "Заря" (Луганск), который из пределов штрафной замкнул прострел Ильи Крупского.

На 40-й минуте воспитанник "Шахтера", полузащитник Олег Очеретько, получил передачу перед штрафной и убрав защиту точно пробил в правый угол.

До почти разгромного счета игру довел Валентин Рубчинский (Днепр-1), который получил передачу от Очеретько и переиграл вратаря.

Украинская футбольная молодежная команда пока лидирует в своей группе, имея значительные шансы попасть на Евро-2025. Заметим, что на турнир напрямую отправятся победители групп, а также три лучшие команды со вторых мест.

Напомним,

Сборная Украины по футболу обыграла Боснию и Герцеговину в плей-офф отбора на чемпионат Европы 2024 года. Матч на стадионе в боснийском городе Зеница завершился со счетом 2:1.

"Каждый гол, который мы забиваем сегодня, будет забит с благодарностью": Кулеба обменялся сообщениями с главой МИД Исландии26 марта 2024, 16:26 • 11125 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

спорт
bosniya-i-gertsegovinaБосния и Герцеговина
azerbaidzhanАзербайджан
ukrainaУкраина
dmytro-kulebaДмитрий Кулеба
Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
  •  42808 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
  •  54048 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
  •  112367 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
  •  109394 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
25 марта 2024, 12:55  •  141036 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
25 марта 2024, 10:59  •  133580 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  179062 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  166893 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  155419 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  216082 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Новости по теме
Сборная Украины по футболу U-21 одолела Азербайджан, заняв первое место в группе по отбору на Евро-2025

Сборная Украины по футболу U-21 одолела Азербайджан, заняв первое место в группе по отбору на Евро-2025

  •  11362 просмотра
россия хочет дискредитировать украинское движение сопротивления: в "АТЕШ" предупредили о новых терактах рф

россия хочет дискредитировать украинское движение сопротивления: в "АТЕШ" предупредили о новых терактах рф

  •  13752 просмотра
Правительство одобрило проект закона о восстановлении системы прогнозов бюджета на местном уровне

Правительство одобрило проект закона о восстановлении системы прогнозов бюджета на местном уровне

  •  14032 просмотра
"Каждый гол, который мы забиваем сегодня, будет забит с благодарностью": Кулеба обменялся сообщениями с главой МИД Исландии

"Каждый гол, который мы забиваем сегодня, будет забит с благодарностью": Кулеба обменялся сообщениями с главой МИД Исландии

  •  11125 просмотра
150 тысяч грн/гектар: "Укргаздобыча" закупила услуги по разминированию земель хозяйственного назначения

150 тысяч грн/гектар: "Укргаздобыча" закупила услуги по разминированию земель хозяйственного назначения

  •  12539 просмотра
Протест в Лондоне: фермеры на тракторах приехали к парламенту

Протест в Лондоне: фермеры на тракторах приехали к парламенту

  •  10197 просмотра
Минобороны будет сотрудничать с БЭБ по расследованию коррупции в сфере обороны

Минобороны будет сотрудничать с БЭБ по расследованию коррупции в сфере обороны

  •  12511 просмотра
Оккупанты ударили по Харькову ракетой Х-35у: попали в общежитие спортивного колледжа, есть раненый

Оккупанты ударили по Харькову ракетой Х-35у: попали в общежитие спортивного колледжа, есть раненый

  •  11985 просмотра
ДТП на Житомирской трассе: перевернулся грузовик, одна из полос движения перекрыта

ДТП на Житомирской трассе: перевернулся грузовик, одна из полос движения перекрыта

  •  12650 просмотра
По меньшей мере 300 квартир повреждены: Кипер о последствиях вчерашней атаки рф на Одессу

По меньшей мере 300 квартир повреждены: Кипер о последствиях вчерашней атаки рф на Одессу

  •  12362 просмотра

Популярные

В Сумах прогремели взрывы - СМИ

В Сумах прогремели взрывы - СМИ

  •  111064 просмотра
Кабмин назначил нового Уполномоченного по вопросам пропавших без вести

Кабмин назначил нового Уполномоченного по вопросам пропавших без вести

  •  108729 просмотра
Microsoft назначила нового руководителя Windows и Surface

Microsoft назначила нового руководителя Windows и Surface

  •  105041 просмотра
Испания не планирует отправлять в Украину своих военных - глава МИД

Испания не планирует отправлять в Украину своих военных - глава МИД

  •  106344 просмотра
Армия рф ударила из авиации по Бериславу на Херсонщине: есть пострадавший

Армия рф ударила из авиации по Бериславу на Херсонщине: есть пострадавший

  •  100910 просмотра

Публикации

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

21 марта 2024, 11:56  •  438566 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  394539 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  412847 просмотра
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

20 марта 2024, 10:44  •  434120 просмотра
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
Эксклюзив

18 марта 2024, 18:47  •  523438 просмотра

Сборная Украины по футболу U-21 одолела Азербайджан, заняв первое место в группе по отбору на Евро-2025

Молодежная сборная Украины по футболу U-21 одержала шестую победу в группе по отбору к Евро-2025, разгромив на выезде Азербайджан с счетом 3:0, продолжив свою победную серию и выйдя в лидеры с высокими шансами на квалификацию к Евро-2025.

спорт •   •  11362 просмотра
Сборная Украины по футболу U-21 одолела Азербайджан, заняв первое место в группе по отбору на Евро-2025

россия хочет дискредитировать украинское движение сопротивления: в "АТЕШ" предупредили о новых терактах рф

россия планирует устроить новые террористические атаки и обвинить в них украинское подпольное движение сопротивления, чтобы дискредитировать партизан и подорвать законное право Украины на сопротивление.

Война •   •  13752 просмотра
россия хочет дискредитировать украинское движение сопротивления: в "АТЕШ" предупредили о новых терактах рф

Правительство одобрило проект закона о восстановлении системы прогнозов бюджета на местном уровне

Правительство одобрило законопроект о восстановлении среднесрочного бюджетного планирования для местных громад, особенно на территориях, пострадавших от военных действий, что позволит им прогнозировать бюджеты на несколько лет вперед и привлекать финансирование для экономического развития и социальной поддержки.

Экономика •   •  14032 просмотра
Правительство одобрило проект закона о восстановлении системы прогнозов бюджета на местном уровне

"Каждый гол, который мы забиваем сегодня, будет забит с благодарностью": Кулеба обменялся сообщениями с главой МИД Исландии

Исландия выделила 2 миллиона евро на артиллерийские снаряды для Украины, и каждый гол, забитый Украиной в ворота Исландии в сегодняшнем отборочном матче Евро-2024, будет засчитан с благодарностью, укрепляя партнерство между двумя странами.

спорт •   •  11125 просмотра
"Каждый гол, который мы забиваем сегодня, будет забит с благодарностью": Кулеба обменялся сообщениями с главой МИД Исландии

150 тысяч грн/гектар: "Укргаздобыча" закупила услуги по разминированию земель хозяйственного назначения

ГП "Укргаздобыча" провело тендер на сумму 24,537 млн грн через систему Prozorro на услуги по разминированию 1,6 млн кв. м коммерческих земель, причем единственным участником тендера стал "Укроборонсервис", несмотря на наличие около 40 национальных компаний, занимающихся разминированием.

Война •   •  12539 просмотра
150 тысяч грн/гектар: "Укргаздобыча" закупила услуги по разминированию земель хозяйственного назначения

Протест в Лондоне: фермеры на тракторах приехали к парламенту

Фермеры на десятках тракторов приехали к британскому парламенту, чтобы выразить протест против правил и торговых соглашений после Brexit, которые, по их словам, угрожают их жизни и продовольственной безопасности.

Новости Мира •   •  10197 просмотра
Протест в Лондоне: фермеры на тракторах приехали к парламенту

Минобороны будет сотрудничать с БЭБ по расследованию коррупции в сфере обороны

Министерство обороны Украины и Бюро экономической безопасности согласовали алгоритм обмена информацией и передачи материалов внутреннего аудита для противодействия экономическим преступлениям в оборонном секторе, что является вопросом национальной безопасности.

Экономика •   •  12511 просмотра
Минобороны будет сотрудничать с БЭБ по расследованию коррупции в сфере обороны

Оккупанты ударили по Харькову ракетой Х-35у: попали в общежитие спортивного колледжа, есть раненый

Враг попал в общежитие спортивного колледжа в Харькове. После мощного взрыва разрушена крыша и перекрытия между верхними этажами

Война •   •  11985 просмотра
Оккупанты ударили по Харькову ракетой Х-35у: попали в общежитие спортивного колледжа, есть раненый

ДТП на Житомирской трассе: перевернулся грузовик, одна из полос движения перекрыта

Из-за ДТП с участием грузовика на Житомирской трассе возле села Юров движение в направлении Житомира ограничено до одной полосы.

Киев •   •  12650 просмотра
ДТП на Житомирской трассе: перевернулся грузовик, одна из полос движения перекрыта

По меньшей мере 300 квартир повреждены: Кипер о последствиях вчерашней атаки рф на Одессу

По словам главы Одесской областной государственной администрации, по меньшей мере 300 квартир было повреждено взрывной волной в результате ракетного обстрела Одессы, и ожидается, что эта цифра возрастет.

Война •   •  12362 просмотра
По меньшей мере 300 квартир повреждены: Кипер о последствиях вчерашней атаки рф на Одессу