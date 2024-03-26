Сборная Украины по футболу U-21 одолела Азербайджан, заняв первое место в группе по отбору на Евро-2025
Киев • УНН
Молодежная сборная Украины по футболу U-21 одержала шестую победу в группе по отбору к Евро-2025, разгромив на выезде Азербайджан с счетом 3:0, продолжив свою победную серию и выйдя в лидеры с высокими шансами на квалификацию к Евро-2025.
Молодежная сборная Украины по футболу на "Азерсу Арена" в Баку одержала шестую победу в отборе на Евро-2025, уверенно одолев Азербайджан со счетом 3:0. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Украинской Ассоциации Футбола.
Детали
Сборная Украины U-21 в квалификации к чемпионату Европы 2025 года, одержала победу со счетом 3:0 над сверстниками из Азербайджана.
Есть шестая победа из шести! Украинская молодежка продолжила выигрышную серию гостевой победой над сверстниками из Азербайджана!
В первом тайме гол забил Александр Яцик, центральный полузащитник футбольного клуба "Заря" (Луганск), который из пределов штрафной замкнул прострел Ильи Крупского.
На 40-й минуте воспитанник "Шахтера", полузащитник Олег Очеретько, получил передачу перед штрафной и убрав защиту точно пробил в правый угол.
До почти разгромного счета игру довел Валентин Рубчинский (Днепр-1), который получил передачу от Очеретько и переиграл вратаря.
Украинская футбольная молодежная команда пока лидирует в своей группе, имея значительные шансы попасть на Евро-2025. Заметим, что на турнир напрямую отправятся победители групп, а также три лучшие команды со вторых мест.
Напомним,
Сборная Украины по футболу обыграла Боснию и Герцеговину в плей-офф отбора на чемпионат Европы 2024 года. Матч на стадионе в боснийском городе Зеница завершился со счетом 2:1.
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Сборная Украины по футболу U-21 одолела Азербайджан, заняв первое место в группе по отбору на Евро-2025
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