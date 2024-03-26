"Каждый гол, который мы забиваем сегодня, будет забит с благодарностью": Кулеба обменялся сообщениями с главой МИД Исландии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил Исландию за выделение 2 млн евро на закупку артснарядов, а также поделился ожиданиями от сегодняшнего матча в рамках отбора на Чемпионат Европы, в котором сборная Украины сыграет против Исландии. Об этом Кулеба написал на своей странице в соцсети Х, передает УНН.

Действительно, дорогой друг Бьярни Бенедиктссон. Учитывая недавние 2 млн евро от Исландии на артиллерийские боеприпасы для Украины и общую мощную поддержку, я могу заверить вас, что каждый гол, который мы забиваем сегодня, будет забит с благодарностью. Кто бы ни победил, наше партнерство с Исландией станет только крепче. - ответил Кулеба на сообщение Бенедиктссона.

Детали

Бенедиктссон в соцсети Х написал, что сегодня Исландия и Украина встречаются на футбольном поле в честном соревновании между друзьями.

Вне поля мы вместе выступаем за международное право, права человека и нерушимость национальных границ. - написал глава МИД Исландии.

Дополнение

Исландия выделит около 2 миллионов евро на чешскую инициативу по закупке артиллерийских снарядов для украинских сил обороны, поддерживая безопасность Украины и международное право.

Напомним

Сегодня, 26 марта, сборная Украины сыграет решающий матч отбора на чемпионат Европы по футболу, который летом этого года состоится в Германии. Соперником наших футболистов будет сборная Исландии.

Сборная Украины по футболу объявила заявку на сегодняшний финальный матч плей-офф отбора Евро-2024.