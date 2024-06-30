Німеччина перемогла Данію з рахунком 2:0 і вийшла до чвертьфіналу Євро-2024
Київ • УНН
У фінальному матчі Євро-2024 у Дортмунді Німеччина перемогла Данію з рахунком 2:0 з голами Кая Гаверца та Джамала Мусіали і вийшла до чвертьфіналу.
Збірна Німеччини перемогла Данію 2:0 у матчі ⅛ фіналу Євро-2024 у Дортмунді. Про це повідомляє Bild, передає УНН.
Деталі
Сьогодні у Дортмунді відбувся матч ⅛ фіналу Євро-2024, де збірна Німеччини з футболу здобула перемогу над збірною Данії з рахунком 2:0 і вийшла до чвертьфіналу турніру.
Перший тайм був напруженим, але без голів. Справжня драма розгорнулася у другому таймі, коли данці майже відкрили рахунок, але їх гол був скасований через офсайд. Незабаром після цього суддя вирішив на користь Німеччини після руки захисника у штрафному майданчику, і Кай Хаверц успішно реалізував пенальті, відкривши рахунок на користь німців.
На 68-й хвилині Джамал Мусіала подвоїв перевагу своєї команди, вийшовши віч-на-віч з воротарем Данії та забивши другий гол у матчі.
Варто відзначити, що матч був перерваний на 24 хвилини у першому таймі через грозу, блискавки та град, що привело до тимчасової зупинки гри та відправлення гравців у роздягальню.
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