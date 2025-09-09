$41.250.03
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
15:59 • 1210 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
14:25 • 3558 просмотра
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
Эксклюзив
9 сентября, 07:55 • 34879 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 61406 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:01 • 54302 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
9 сентября, 06:31 • 34220 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 29443 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 28246 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 40160 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
Теги
Авторы
Германия передает Украине две системы Patriot: первые установки уже доставлены

Киев • УНН

 • 644 просмотра

Германия передает Украине две полные системы противовоздушной обороны Patriot, первые пусковые установки уже доставлены. Норвегия покрывает половину стоимости, а Великобритания профинансирует тысячи дальнобойных дронов.

Германия передает Украине две системы Patriot: первые установки уже доставлены

Германия передает Украине две полные системы противовоздушной обороны Patriot. Первые пусковые установки уже переданы Украине. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время заседания "Рамштайна", пишет УНН.

Помимо постоянных поставок систем вооружений и боеприпасов, Германия в настоящее время передает Украине 2 полные системы Patriot. Первые пусковые установки уже доставлены в Украину 

- сказал министр обороны Германии.

Писториус также поблагодарил Норвегию за то, что она "согласилась взять на себя половину стоимости этих двух систем Patriot".

Вместе с нашими американскими союзниками мы делаем возможной быструю замену систем Patriot 

- добавил глава Минобороны Германии.

Дополнение

Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что его страна профинансирует и произведет тысячи дальнобойных дронов для Украины. Их доставку Соединенное Королевство также берет на себя.

В течение следующих 12 месяцев Великобритания профинансирует тысячи дальнобойных ударных дронов, которые мы изготовим в Великобритании и доставим в Украину 

- сказал Гили, открывая заседание в формате "Рамштайн" во вторник.

Павел Зинченко

Война в УкраинеПолитика
Джон Хили
MIM-104 Patriot
Борис Писториус
Норвегия
Великобритания
Германия
Соединённые Штаты
Украина