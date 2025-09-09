Германия передает Украине две системы Patriot: первые установки уже доставлены

Германия передает Украине две полные системы противовоздушной обороны Patriot. Первые пусковые установки уже переданы Украине. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время заседания "Рамштайна", пишет УНН.

Помимо постоянных поставок систем вооружений и боеприпасов, Германия в настоящее время передает Украине 2 полные системы Patriot. Первые пусковые установки уже доставлены в Украину

Писториус также поблагодарил Норвегию за то, что она "согласилась взять на себя половину стоимости этих двух систем Patriot".

Вместе с нашими американскими союзниками мы делаем возможной быструю замену систем Patriot

Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что его страна профинансирует и произведет тысячи дальнобойных дронов для Украины. Их доставку Соединенное Королевство также берет на себя.

В течение следующих 12 месяцев Великобритания профинансирует тысячи дальнобойных ударных дронов, которые мы изготовим в Великобритании и доставим в Украину