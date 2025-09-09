Німеччина передає Україні дві системи Patriot: перші установки вже доставлені

Німеччина передає Україні дві повні системи протиповітряної оборони Patriot. Перші пускові установки вже передані Україні. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час засідання "Рамштайну", пише УНН.

Окрім постійного постачання систем озброєнь та боєприпасів, Німеччина наразі передає Україні 2 повні системи Patriot. Перші пускові установки вже доставлені в Україну

Пісторіус також подякував Норвегії за те, що вона "погодилася взяти на себе половину вартості цих двох систем Patriot".

Разом з нашими американськими союзниками ми робимо можливою швидку заміну систем Patriot

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що його країна профінансує та виробить тисячі далекобійних дронів для України. Їх доставку Сполучене Королівство також бере на себе.

Протягом наступних 12 місяців Велика Британія профінансує тисячі далекобійних ударних дронів, які ми виготовимо у Великій Британії та доставимо в Україну