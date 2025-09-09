Німеччина передає Україні дві системи Patriot: перші установки вже доставлені

$41.250.03
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
9 вересня, 07:55 • 34343 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогін
9 вересня, 07:10 • 60628 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер "Heel" відновлює роботу після прямого влучання російського дрона
9 вересня, 07:01 • 53742 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомості
9 вересня, 06:31 • 33844 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 29283 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 28083 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 40005 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 58417 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану
8 вересня, 12:50 • 29347 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію
9 вересня, 07:22 • 37566 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion Week
9 вересня, 07:45 • 28595 перегляди
Удари по нафтопереробних заводах рф сприяють прибутковості відповідної галузі у США - Reuters
9 вересня, 08:15 • 7864 перегляди
Порошенко ставить рекорди в збагаченні – лише за серпень задекларував майже 1 млрд: до війни він таку суму заробляв за 6 років
12:18 • 9350 перегляди
Відзавтра українцям на ТОТ, які не отримали паспорти рф, загрожує примусова депортація - ЦПД
12:18 • 5500 перегляди
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію9 вересня, 07:22 • 37629 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 60628 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 53742 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo8 вересня, 15:42 • 58417 перегляди
AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном8 вересня, 13:06 • 49591 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Йонас Гахр Сторе
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Індія
Непал
Донецька область
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 28641 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 30534 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 29438 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 98578 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 55376 перегляди
The Washington Post
Шахед-136
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

Німеччина передає Україні дві системи Patriot: перші установки вже доставлені

Київ • УНН

 • 140 перегляди

Німеччина передає Україні дві повні системи протиповітряної оборони Patriot, перші пускові установки вже доставлені. Норвегія покриває половину вартості, а Велика Британія профінансує тисячі далекобійних дронів.

Німеччина передає Україні дві системи Patriot: перші установки вже доставлені

Німеччина передає Україні дві повні системи протиповітряної оборони Patriot. Перші пускові установки вже передані Україні. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час засідання "Рамштайну", пише УНН.

Окрім постійного постачання систем озброєнь та боєприпасів, Німеччина наразі передає Україні 2 повні системи Patriot. Перші пускові установки вже доставлені в Україну 

- сказав міністр оборони Німеччини.

Пісторіус також подякував Норвегії за те, що вона "погодилася взяти на себе половину вартості цих двох систем Patriot".

Разом з нашими американськими союзниками ми робимо можливою швидку заміну систем Patriot 

- додав глава Міноборони Німеччини.

Доповнення

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що його країна профінансує та виробить тисячі далекобійних дронів для України. Їх доставку Сполучене Королівство також бере на себе.

Протягом наступних 12 місяців Велика Британія профінансує тисячі далекобійних ударних дронів, які ми виготовимо у Великій Британії та доставимо в Україну 

- сказав Гілі, відкриваючи засідання у форматі "Рамштайн" у вівторок.

Павло Зінченко

Війна в УкраїніПолітика
Джон Гілі
MIM-104 Patriot
Борис Пісторіус
Норвегія
Велика Британія
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Україна