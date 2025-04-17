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Германия не пригласила послов россии и беларуси на мероприятие к годовщине окончания Второй мировой войны

Киев • УНН

 • 6960 просмотра

Немецкий парламент не пригласил послов россии и беларуси на заседание к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны. Это решение подчеркивает недовольство Германии ролью рф в освобождении Европы.

Германия не пригласила послов россии и беларуси на мероприятие к годовщине окончания Второй мировой войны

Немецкий парламент исключил послов россии и беларуси из списка приглашенных на специальное заседание, посвященное 80-й годовщине завершения Второй мировой войны в Европе. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Как сообщает СМИ, это решение подчеркивает недовольство Германии тем, как следует рассматривать роль россии в освобождении Европы от нацистского террора в год годовщины. В частности, учитывая то, что путин использовал наследие Второй мировой войны для оправдания своего вторжения в Украину.

Представитель Бундестага сослался на оценку федерального правительства в заявлении, объясняющем этот шаг, добавив: "Эта оценка привела к тому, что послы российской федерации и беларуси, среди прочих, не были приглашены". Представитель не уточнил, что именно говорилось в оценке.

Представители других посольств присоединятся к немецким законодателям на мероприятии в пленарном зале Бундестага, который будет посвящен окончанию войны, а вместе с ней и окончанию кампании насилия и геноцида, проводившейся нацистской Германией в Европе.

Мы можем разделить Украину, как послевоенный Берлин - Келлог12.04.25, 00:10 • 5994 просмотра

Представитель посольства Украины в Берлине заявил, что посол Украины "конечно же" примет участие в мероприятии, и приветствовал решение Бундестага не приглашать посла россии.

В среду посол рф сергей нечаев посетил памятное мероприятие в восточном городе Зелов, несмотря на предупреждение правительства о попытках Москвы "инструментализировать" мероприятия, посвященные 80-й годовщине.

Накануне, несмотря на предостережения немецких властей, российский посол сергей нечаев принял участие в памятном мероприятии в городе Зелов, посвященном битве на Зееловских высотах — одной из самых кровавых битв перед падением Третьего рейха. В той битве, по оценкам, погибли не менее 30 тысяч советских солдат, среди которых были россияне, украинцы и белорусы.

В ответ на решение Бундестага, представительница мид рф Мария Захарова назвала его "оскорблением" со стороны "идейных наследников и прямых потомков" нацистских преступников.

Страны-кандидаты в ЕС не должны участвовать в мероприятиях 9 мая в москве – Каллас14.04.25, 18:20 • 10319 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

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