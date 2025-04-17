Німеччина не запросила послів росії та блорусі на захід до річниці завершення Другої світової війни

Німецький парламент виключив послів росію та білорусі зі списку запрошених на спеціальне засідання, присвячене 80-й річниці завершення Другої світової війни в Європі. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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Як повідомляє ЗМІ, це рішення підкреслює невдоволення Німеччини тим, як слід розглядати роль росії у визволенні Європи від нацистського терору в рік річниці. Зокрема, з огляду на те, що путін використовував спадщину Другої світової війни для виправдання свого вторгнення в Україну.

Представник Бундестагу послався на оцінку федерального уряду в заяві, що пояснює цей крок, додавши: "Ця оцінка призвела до того, що посли російської федерації та білорусі, серед інших, не були запрошені". Представник не уточнив, що саме йшлося в оцінці.

Представники інших посольств приєднаються до німецьких законодавців на заході в пленарній залі Бундестагу, який буде присвячений закінченню війни, а разом з нею і закінченню кампанії насильства і геноциду, що проводилася нацистською Німеччиною в Європі.

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Представник посольства України в Берліні заявив, що посол України "звичайно ж" візьме участь у заході, і привітав рішення Бундестагу не запрошувати посла росії.

У середу посол рф сергій нечаєв відвідав пам'ятний захід у східному місті Зелов, незважаючи на попередження уряду про спроби Москви "інструменталізувати" заходи, присвячені 80-й річниці.

Напередодні, попри застереження німецької влади, російський посол сергій нечаєв взяв участь у пам’ятному заході в місті Зелов, присвяченому битві на Зеєловських висотах — одній з найкривавіших битв перед падінням Третього рейху. У тій битві, за оцінками, загинули щонайменше 30 тисяч радянських солдатів, серед яких були росіяни, українці та білоруси.

У відповідь на рішення Бундестагу, представниця мзс рф Марія Захарова назвала його "образою" з боку "ідейних спадкоємців і прямих нащадків" нацистських злочинців.

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