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Німеччина не запросила послів росії та блорусі на захід до річниці завершення Другої світової війни

Київ • УНН

 • 9316 перегляди

Німецький парламент не запросив послів росії та білорусі на засідання до 80-ї річниці завершення Другої світової війни. Це рішення підкреслює невдоволення Німеччини роллю рф у визволенні Європи.

Німеччина не запросила послів росії та блорусі на захід до річниці завершення Другої світової війни

Німецький парламент виключив послів росію та білорусі зі списку запрошених на спеціальне засідання, присвячене 80-й річниці завершення Другої світової війни в Європі. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Як повідомляє ЗМІ, це рішення підкреслює невдоволення Німеччини тим, як слід розглядати роль росії у визволенні Європи від нацистського терору в рік річниці. Зокрема, з огляду на те, що путін використовував спадщину Другої світової війни для виправдання свого вторгнення в Україну.

Представник Бундестагу послався на оцінку федерального уряду в заяві, що пояснює цей крок, додавши: "Ця оцінка призвела до того, що посли російської федерації та білорусі, серед інших, не були запрошені". Представник не уточнив, що саме йшлося в оцінці.

Представники інших посольств приєднаються до німецьких законодавців на заході в пленарній залі Бундестагу, який буде присвячений закінченню війни, а разом з нею і закінченню кампанії насильства і геноциду, що проводилася нацистською Німеччиною в Європі.

Ми можемо розділити Україну, як післявоєнний Берлін - Келлог12.04.25, 00:10 • 6018 переглядiв

Представник посольства України в Берліні заявив, що посол України "звичайно ж" візьме участь у заході, і привітав рішення Бундестагу не запрошувати посла росії.

У середу посол рф сергій нечаєв відвідав пам'ятний захід у східному місті Зелов, незважаючи на попередження уряду про спроби Москви "інструменталізувати" заходи, присвячені 80-й річниці.

Напередодні, попри застереження німецької влади, російський посол сергій нечаєв взяв участь у пам’ятному заході в місті Зелов, присвяченому битві на Зеєловських висотах — одній з найкривавіших битв перед падінням Третього рейху. У тій битві, за оцінками, загинули щонайменше 30 тисяч радянських солдатів, серед яких були росіяни, українці та білоруси.

У відповідь на рішення Бундестагу, представниця мзс рф Марія Захарова назвала його "образою" з боку "ідейних спадкоємців і прямих нащадків" нацистських злочинців.

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Аліна Волянська

Аліна Волянська

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