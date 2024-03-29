Генштаб: Украинские защитники отбили более 60 российских атак, треть - на Новопавловском направлении

Более 60 боевых столкновений выдержали украинские защитники в течение пятницы. Российские захватчики наступали на 6 направлениях, активнее всего на Новоповальском фронте. Там наши защитники отбили более 20 атак врага. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, пишет УНН.

В течение суток зафиксировано 61 боевое столкновение. В общем, враг нанес 38 ракетных и 59 авиационных ударов, совершил 72 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. - подытожили в Генштабе ВСУ.

Детали

На Лиманском направлении россияне пытались прорвать оборону наших войск, под прикрытием авиации, вблизи Тернов Донецкой области и Белогоровки на Луганщине. Там наши защитники в пятницу отбили 10 атак.

На Бахмутском направлении украинские защитники дали отпор врагу два раза. Оккупанты прикрываясь с неба сунули на Клещеевку и Андреевку Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей вблизи Бердичев, Уманского, Тоненького, Первомайского и Невельского. Наши защитники выдержали 16 атак.

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На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление россиян вблизи Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Водяного. Здесь враг более 20 раз пытался прорвать оборону наших войск, впрочем, без успеха.

На Ореховском направлении армейцы рф дважды пробовали улучшить свое тактическое положение у Старомайорского Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области. Однако, даже поддержка авиации не дала им преимущества, чтобы сместить наших защитников с занимаемых позиций.

На Херсонском направлении в течение суток россияне дважды атаковали позиции наших войск на левом берегу Днепра. Геолокацию в Генштабе не разглашают.

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В течение суток авиация Сил обороны попала по пункту управления врага, и уничтожила один зенитно-ракетный комплекс противника. Кроме того, наши пилоты нанесли удары по

10 районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян.\

А подразделения ракетных войск поразили 2 зенитно-ракетных комплекса, одну артиллерийскую установку, и две позиции с личным составом россиян.

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