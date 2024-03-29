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Генштаб: Украинские защитники отбили более 60 российских атак, треть - на Новопавловском направлении
Украинские защитники выдержали более 60 боевых столкновений, отбили более 20 российских атак на Новопавловском направлении, при этом российско-террористические войска нанесли 38 ракетных и 59 авиационных ударов, а также 72 раза открывали огонь из реактивных систем залпового огня.
Зеленский подал декларацию за 2023 год: доход семьи составил более 12 млн гривен
Доход семьи Президента Владимира Зеленского в 2023 году составил почти 12,5 млн грн, в основном за счет заработной платы, банковских процентов, дохода от аренды и продажи ОВГЗ.
В Украине с 1 апреля минимальная зарплата вырастет до 8 тыс. гривен - Шмыгаль
С 1 апреля минимальная заработная плата в Украине будет повышена с 7100 грн до 8000 грн, также вырастут выплаты для работающих пенсионеров, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Институт национальной памяти советует демонтировать Арку дружбы народов в Киеве
Украинский институт национальной памяти заявляет, что Арка дружбы народов в Киеве, построенная в 1982 году в честь создания СССР и Октябрьской революции, символизирует имперскую политику России и должна быть полностью демонтирована.
Украина готова соинвестировать в оборонные технологии Франции, чтобы напрямую закупать французскую военную продукцию - Умеров
Министр обороны Украины Умеров встретился с председателем Национальной Ассамблеи Франции и выразил готовность к совместному инвестированию во французские оборонные технологии и прямых закупок французской военной продукции.
Кадровые перестановки в ОП: Зеленский уволил двух заместителей Ермака, должности потеряли Днипров и Смирнов
Президент Зеленский уволил двух заместителей главы Офиса Президента Андрея Ермака - Алексея Днипрова и Андрея Смирнова.
Бельгия выделит для Украины 100 миллионов евро на техническое обслуживание F-16
Правительство Бельгии одобрило выделение Украине 100 миллионов евро военной помощи на техническое обслуживание и поддержку боевых самолетов F-16 в рамках международной коалиции.
Зеленский заявил, что Данилов станет послом Украины в Молдове
Президент Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Алексея Данилова на должность посла Украины в Молдове.
В Ужгороде задержали водителя серой BMW, который бросился на полицейского из-за замечания - полиция
37-летний водитель BMW был задержан в Ужгороде за опасное вождение, нападение на полицейского из-за замечания, и ему грозит до 5 лет лишения свободы за нападение, а также административные обвинения за нарушение правил дорожного движения.
Литва вызвала поверенного в делах Беларуси из-за угроз лукашенко странам Балтии и Польши
Литва вызвала временного поверенного в делах Беларуси, чтобы выразить протест против его неприемлемых заявлений президента Беларуси Александра Лукашенко, который угрожал военной конфронтацией Литве и Польше, обвиняя их в создании военной угрозы.