В Херсонской области россияне попали в критическую инфраструктуру и сотовую вышку, есть погибший и 8 раненых - ОВА

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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beryslavБерислав
khersonХерсон
Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
  •  169792 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
  •  121565 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
  •  123955 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  149765 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  142221 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  144678 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  152989 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
26 марта 2024, 15:24  •  127496 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  140176 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  126766 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

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В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив 21 частный дом, административные здания, высшее учебное заведение, объект критической инфраструктуры, башню сотовой связи, сельскохозяйственные объекты и транспортные средства, в результате чего 1 человек погиб и 8 получили ранения.

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Враг ночью и утром атаковал 6 громад Сумщины: сбрасывал мины, ударял из САУ и артиллерии

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Враг ночью и утром атаковал 6 громад Сумщины: сбрасывал мины, ударял из САУ и артиллерии

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Три вражеские цели были сбиты над Хмельницкой областью во время российской атаки, без жертв и повреждений инфраструктуры.

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В Хмельницкой области ночью сбили три вражеские цели: без пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры

Посол США отреагировала на ночную атаку рф: "Сейчас нужна наша помощь"

россия осуществила массированную ночную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины с целью отключения электроэнергии для миллионов украинцев. Посол США призвала к немедленной помощи.

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Посол США отреагировала на ночную атаку рф: "Сейчас нужна наша помощь"

Над Кировоградской областью сбиты 4 вражеских "шахеда" - ОВА

Четыре российских беспилотника-"шахеды" были сбиты над Кировоградской областью во время одного из самых продолжительных воздушных налетов и массированных вражеских атак, но обошлось без жертв.

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Над Кировоградской областью сбиты 4 вражеских "шахеда" - ОВА

В Киевской области из-за ночной атаки рф обломками повредило два дома и дорогу - ОВА

Киевская область подверглась массированной комбинированной ракетно-беспилотной атаке со стороны противника ночью, силы ПВО сбили цели, но обломки повредили некоторые жилые районы.

Война •   •  18556 просмотра
В Киевской области из-за ночной атаки рф обломками повредило два дома и дорогу - ОВА

россияне обстреляли около 20 населенных пунктов Харьковщины: двое погибших и восемь раненых

Два человека погибли и еще восемь получили ранения в результате российских обстрелов около 20 населенных пунктов в Харьковской области.

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россияне обстреляли около 20 населенных пунктов Харьковщины: двое погибших и восемь раненых

В Ивано-Франковской области ночью целью врага стал объект критической сферы, отработала ПВО - ОВА

Прошлой ночью враг атаковал объекты критической инфраструктуры в Украине, в том числе на Прикарпатье, но силы противовоздушной обороны нейтрализовали воздушные цели.

Война •   •  18889 просмотра
В Ивано-Франковской области ночью целью врага стал объект критической сферы, отработала ПВО - ОВА

Воздушные силы: в небе над Украиной за ночь уничтожено 84 "шахедов" и ракет из 99

84 воздушные цели, в том числе 58 беспилотников "Шахед" и 26 ракет, были уничтожены украинскими средствами противовоздушной обороны во время массированной российской ракетной и беспилотной атаки 29 марта 2024 года.

Война •   •  24004 просмотра
Воздушные силы: в небе над Украиной за ночь уничтожено 84 "шахедов" и ракет из 99

Армия рф ночью атаковала три ТЭС, серьезно повреждено оборудование - ДТЭК

Ночью российские войска атаковали и серьезно повредили оборудование на трех теплоэлектростанциях ДТЭК. Ранен один энергетик.

Война •   •  26355 просмотра
Армия рф ночью атаковала три ТЭС, серьезно повреждено оборудование - ДТЭК