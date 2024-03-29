В Херсонской области россияне попали в критическую инфраструктуру и сотовую вышку, есть погибший и 8 раненых - ОВА

В Херсонской области за прошедшие сутки российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив 21 частный дом, попав в административные здания, высшее учебное заведение, объект критической инфраструктуры, башню сотовой связи, сельскохозяйственные объекты и транспортные средства, 1 человек погиб и 8 получили ранения, сообщил в пятницу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки противник обстреливал Кизомыс, Берислав, Золотую Балку, Дудчаны, Никольское, Тягинку, Нововоронцовку, Антоновку, Приднепровское, Станислав, Михайловку, Львово и город Херсон.

российские военные, как отметил Прокудин, попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в результате чего поврежден 21 частный дом. "Также были зафиксированы попадания в админздания, высшее учебное заведение, объект критической инфраструктуры, сотовую башню, агропредприятие, ферму, магазин, гаражные и складские помещения и автомобили", - указал глава ОВА.

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 8 - получили ранения", - сообщил Прокудин в Telegram.

Армия рф обстреляла такси в Херсоне, убив водителя и ранив пассажиров - ОВА