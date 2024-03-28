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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Армия рф обстреляла такси в Херсоне, убив водителя и ранив пассажиров - ОВА

Армия рф обстреляла такси в Херсоне, убив водителя и ранив пассажиров - ОВА

Киев  •  УНН

28 марта 2024, 14:25  •  2286 просмотра

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В Херсоне российские оккупанты убили водителя такси и ранили двух пассажиров.

В Херсоне российские войска попали в такси, погиб водитель, ранены двое пассажиров, сообщил в четверг глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

В Херсоне российские оккупанты обстреляли такси. К сожалению, от полученных ранений на месте погиб водитель автомобиля. Двое пассажиров, 36-летний мужчина и 39-летняя женщина, - ранены

- написал Прокудин в Telegram.

По его словам, пострадавших доставили в больницу, где им оказывают медицинскую помощь.

В Херсонской области россияне попали в критическую инфраструктуру, двое погибших, 4 ранены28 марта 2024, 06:16 • 21803 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
khersonХерсон
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