Армия рф обстреляла такси в Херсоне, убив водителя и ранив пассажиров - ОВА

Более 60% украинцев против того, чтобы налоговики имели доступ к банковской тайне без решения суда - исследование

Более 60% украинцев выступают против предоставления налоговым органам доступа к банковской тайне и взыскания налогового долга без решения суда, ссылаясь на беспокойство относительно усиления фискального давления и коррупционных рисков.