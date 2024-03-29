Вскоре мы ожидаем увидеть первые самолеты F-16 в небе - Евлаш

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
  •  14955 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
  •  48887 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
  •  70441 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  203254 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  133611 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  133148 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  152927 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  143054 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  145213 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  153312 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

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Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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28 марта 2024, 13:27  •  203254 просмотра
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«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
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21 марта 2024, 11:56  •  600857 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  550165 просмотра
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20 марта 2024, 17:18  •  562212 просмотра

Вскоре мы ожидаем увидеть первые самолеты F-16 в небе - Евлаш

Украина ожидает вскоре увидеть в небе первые истребители F-16, которые обеспечат мощную воздушную поддержку против российской авиации.

Война •   •  3008 просмотра
Вскоре мы ожидаем увидеть первые самолеты F-16 в небе - Евлаш

Взрыв прогремел в Харькове: что известно

В Харькове прогремел взрыв. В Воздушных силах предупредили о запуске управляемых авиабомб и российском обстреле.

Война •   •  3136 просмотра
Взрыв прогремел в Харькове: что известно

В Александрии на Кировоградщине ввели графики аварийных отключений света

Из-за значительных повреждений энергосистемы Украины, вызванных российскими ракетными обстрелами, в городе Александрия Кировоградской области срочно введены графики аварийных отключений электроэнергии.

Общество •   •  4269 просмотра
В Александрии на Кировоградщине ввели графики аварийных отключений света

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

В 2022-2023 годах Министерство обороны Украины заключило государственные контракты на закупку оружия и боеприпасов с более 130 компаниями, среди которых около 100 отечественных предприятий и более 30 иностранных компаний, часто с привлечением посредников из-за высокой конкуренции на рынке вооружений.

Война •   •  14955 просмотра
Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Оккупанты повредили более 600 церквей и религиозных сооружений с начала полномасштабного вторжения

По меньшей мере 630 религиозных объектов, включая церкви, храмы, синагоги и мечети, были разрушены или повреждены российскими обстрелами и мародерством с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Война •   •  4184 просмотра
Оккупанты повредили более 600 церквей и религиозных сооружений с начала полномасштабного вторжения

Враг обстреливает Одесскую область среди белого дня: Кипер рассказал о ситуации в регионе

По словам главы Одесской областной военной администрации, враг продолжает обстреливать Одесскую область.

Война •   •  4936 просмотра
Враг обстреливает Одесскую область среди белого дня: Кипер рассказал о ситуации в регионе

Польша отправит войска во Францию для поддержания безопасности на Олимпиаде

Польша направит войска, в том числе кинологов с собаками, в Париж для помощи в обеспечении безопасности и обнаружении взрывчатки во время летних Олимпийских игр 2024 года.

Новости Мира •   •  4610 просмотра
Польша отправит войска во Францию для поддержания безопасности на Олимпиаде

Пытались "прорвать" оборону ВСУ под Роботиным: предатели получили 15 лет тюрьмы

Четырех предателей, которые воевали против украинских войск на востоке и юге Украины в составе российских оккупационных группировок, приговорили к 15 годам лишения свободы за государственную измену, участие в террористической группе и содействие российским вооруженным силам.

Война •   •  5294 просмотра
Пытались "прорвать" оборону ВСУ под Роботиным: предатели получили 15 лет тюрьмы

Галущенко - странам G7+: россияне не прекратят атаковать энергосектор - Украине нужна помощь в восстановлении

Массированная атака России 22 марта нанесла серьезный ущерб энергетической инфраструктуре Украины, что требует срочного ремонта и увеличения генерирующих мощностей, особенно маневренных мощностей для Харькова и Одессы, а также усиления противовоздушной обороны и физической защиты объектов.

Война •   •  6843 просмотра
Галущенко - странам G7+: россияне не прекратят атаковать энергосектор - Украине нужна помощь в восстановлении

ТЭС, ГЭС: рф пытается максимально атаковать критическую инфраструктуру - Евлаш

российские оккупанты пытаются как можно больше атаковать объекты критической инфраструктуры Украины, такие как тепловые электростанции, гидроэлектростанции и хранилища, а также пытаются истощить украинские системы противовоздушной обороны.

Война •   •  5867 просмотра
ТЭС, ГЭС: рф пытается максимально атаковать критическую инфраструктуру - Евлаш