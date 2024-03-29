Вскоре мы ожидаем увидеть первые самолеты F-16 в небе - Евлаш

В Украине ожидают вскоре увидеть первые истребители F-16 в небе. Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Специалисты готовятся и уже вскоре мы ожидаем увидеть первые самолеты F-16 в небе, которые будут оказывать достаточно мощное сопротивление российской авиации, поддерживать нашу пехоту с неба, поддерживать другие отдельные рода войск при выполнении поставленных задач - сказал Евлаш.

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The New York Times сообщал, что к лету этого года 12 украинских пилотов будут готовы летать на истребителях F-16 после 10 месяцев обучения в Дании, Великобритании и США. Но к моменту возвращения пилотов в Украину будет доставлено только шесть F-16 из примерно 45 истребителей. Также ранее сообщалось, что в Украине происходит подготовка и адаптация аэродромов к приему F-16.

Нидерланды планируют подготовить для Украины шесть дополнительных истребителей F-16. Таким образом страна передаст 24 самолета F-16. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила надежду, что Украина сможет получить датские истребители F-16 еще до лета.