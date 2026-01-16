Генштаб: Силы обороны отбили 153 вражеские атаки, горячее всего на Покровском направлении
В течение суток на фронте произошло 153 боевых столкновения. Российские войска задействовали более 4700 дронов-камикадзе и 144 управляемые авиабомбы.
По состоянию на 22:00 16 января на фронте произошло 153 боевых столкновения. российские войска продолжают интенсивное давление, задействовав для ударов более 4700 дронов-камикадзе и 144 управляемые авиабомбы. Об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.
Детали
Наибольшая концентрация штурмовых действий наблюдается на Покровском направлении, где враг 43 раза атаковал в районах Мирнограда, Родинского и Удачного. За сутки там обезврежен 141 оккупант и уничтожено значительное количество техники, включая ПТРК и пункт управления БпЛА. На Константиновском направлении украинские подразделения отбили 18 атак вблизи Иванополья, Плещеевки и Яблоновки.
Интенсивность боев на юге и востоке
Высокая активность врага сохраняется на Гуляйпольском направлении, где зафиксировано 28 боестолкновений. На Ореховском направлении захватчики шесть раз пытались прорвать оборону возле Степногорска и Приморского. На Лиманском направлении Силы обороны отбивали штурмы в районах Новодяного и Колодязей, два боя еще продолжаются.
Состояние на других участках фронта
На Южно-Слобожанском направлении оккупанты 11 раз атаковали в сторону Волчанска и окрестных сел. На Купянском и Краматорском направлениях зафиксировано по одной попытке наступления. Приднепровское направление остается стабильным – наступательных действий врага на данный момент не зафиксировано.
