Генштаб: Силы обороны отбили 153 вражеские атаки, горячее всего на Покровском направлении

18:27 • 4146 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
18:20 • 7152 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
17:23 • 11852 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 14767 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 32162 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 29792 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
16 января, 11:02 • 26879 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
16 января, 10:01 • 25362 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
16 января, 08:50 • 24335 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Эксклюзив
16 января, 08:00 • 34341 просмотра
Как узнать, находится ли человек в "розыске" ТЦК: ответ адвокатаPhoto
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода16 января, 10:34 • 18865 просмотра
Украину накроет азиатский антициклон, местами со снегом и штормами: прогноз погоды на 17-18 января16 января, 12:42 • 13988 просмотра
Украина и США расходятся во мнениях по мирному соглашению - Зеленский16 января, 14:04 • 11719 просмотра
Бывший канцлер Германии Шредер скрыл разговоры с путиным от архива - DW14:56 • 6286 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16:00 • 9540 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
17:23 • 11854 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16:00 • 9614 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 45618 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 77086 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 95346 просмотра
Китайский Новый год: традиции и особенности празднованияPhoto19:05 • 1456 просмотра
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода16 января, 10:34 • 18893 просмотра
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 годаPhoto15 января, 16:22 • 24069 просмотра
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 35716 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 56498 просмотра
Генштаб: Силы обороны отбили 153 вражеские атаки, горячее всего на Покровском направлении

Киев • УНН

 • 8 просмотра

В течение суток на фронте произошло 153 боевых столкновения. Российские войска задействовали более 4700 дронов-камикадзе и 144 управляемые авиабомбы.

Генштаб: Силы обороны отбили 153 вражеские атаки, горячее всего на Покровском направлении

По состоянию на 22:00 16 января на фронте произошло 153 боевых столкновения. российские войска продолжают интенсивное давление, задействовав для ударов более 4700 дронов-камикадзе и 144 управляемые авиабомбы. Об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.

Детали

Наибольшая концентрация штурмовых действий наблюдается на Покровском направлении, где враг 43 раза атаковал в районах Мирнограда, Родинского и Удачного. За сутки там обезврежен 141 оккупант и уничтожено значительное количество техники, включая ПТРК и пункт управления БпЛА. На Константиновском направлении украинские подразделения отбили 18 атак вблизи Иванополья, Плещеевки и Яблоновки.

Интенсивность боев на юге и востоке

Высокая активность врага сохраняется на Гуляйпольском направлении, где зафиксировано 28 боестолкновений. На Ореховском направлении захватчики шесть раз пытались прорвать оборону возле Степногорска и Приморского. На Лиманском направлении Силы обороны отбивали штурмы в районах Новодяного и Колодязей, два боя еще продолжаются.

Состояние на других участках фронта

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты 11 раз атаковали в сторону Волчанска и окрестных сел. На Купянском и Краматорском направлениях зафиксировано по одной попытке наступления. Приднепровское направление остается стабильным – наступательных действий врага на данный момент не зафиксировано. 

Повреждены три цеха и админздание: в Генштабе уточнили последствия удара по заводу по производству дронов в таганроге16.01.26, 16:41 • 2300 просмотров

