Генштаб: Сили оборони відбили 153 ворожі атаки, найгарячіше на Покровському напрямку

Станом на 22:00 16 січня на фронті відбулося 153 бойових зіткнення. російські війська продовжують інтенсивний тиск, залучивши для ударів понад 4700 дронів-камікадзе та 144 керовані авіабомби. Про це повідомляє Генштаб, пише УНН.

Деталі

Найбільша концентрація штурмових дій спостерігається на Покровському напрямку, де ворог 43 рази атакував у районах Мирнограда, Родинського та Удачного. За добу там знешкоджено 141 окупанта та знищено значну кількість техніки, включаючи ПТРК і пункт управління БпЛА. На Костянтинівському напрямку українські підрозділи відбили 18 атак поблизу Іванопілля, Плещіївки та Яблунівки.

Інтенсивність боїв на півдні та сході

Висока активність ворога зберігається на Гуляйпільському напрямку, де зафіксовано 28 боєзіткнень. На Оріхівському напрямку загарбники шість разів намагалися прорвати оборону біля Степногірська та Приморського. На Лиманському напрямку Сили оборони відбивали штурми в районах Нововодяного та Колодязів, два бої ще тривають.

Стан на інших ділянках фронту

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти 11 разів атакували в бік Вовчанська та навколишніх сіл. На Куп’янському та Краматорському напрямках зафіксовано по одній спробі наступу. Придніпровський напрямок залишається стабільним – наступальних дій ворога на цей час не зафіксовано.

