Генштаб: Сили оборони відбили 153 ворожі атаки, найгарячіше на Покровському напрямку

18:27 • 4248 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
18:20 • 7344 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
17:23 • 11961 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 14820 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 32224 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 29828 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
16 січня, 11:02 • 26894 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
16 січня, 10:01 • 25370 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
16 січня, 08:50 • 24349 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Ексклюзив
16 січня, 08:00 • 34372 перегляди
Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвокатаPhoto
Популярнi новини
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод16 січня, 10:34 • 18929 перегляди
Україну накриє азійський антициклон, подекуди зі снігом і штормами: прогноз погоди на 17-18 січня 16 січня, 12:42 • 14073 перегляди
Україна та США мають розбіжності щодо мирної угоди - Зеленський16 січня, 14:04 • 11765 перегляди
Колишній канцлер Німеччини Шредер приховав розмови з путіним від архіву - DW14:56 • 6386 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16:00 • 9730 перегляди
Публікації
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
17:23 • 11968 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16:00 • 9778 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 45645 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 77110 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 95377 перегляди
УНН Lite
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto19:05 • 1490 перегляди
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод16 січня, 10:34 • 18940 перегляди
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto15 січня, 16:22 • 24085 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 35729 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 56510 перегляди
Генштаб: Сили оборони відбили 153 ворожі атаки, найгарячіше на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Протягом доби на фронті відбулося 153 бойових зіткнення. Російські війська залучили понад 4700 дронів-камікадзе та 144 керовані авіабомби.

Генштаб: Сили оборони відбили 153 ворожі атаки, найгарячіше на Покровському напрямку

Станом на 22:00 16 січня на фронті відбулося 153 бойових зіткнення. російські війська продовжують інтенсивний тиск, залучивши для ударів понад 4700 дронів-камікадзе та 144 керовані авіабомби. Про це повідомляє Генштаб, пише УНН.

Деталі

Найбільша концентрація штурмових дій спостерігається на Покровському напрямку, де ворог 43 рази атакував у районах Мирнограда, Родинського та Удачного. За добу там знешкоджено 141 окупанта та знищено значну кількість техніки, включаючи ПТРК і пункт управління БпЛА. На Костянтинівському напрямку українські підрозділи відбили 18 атак поблизу Іванопілля, Плещіївки та Яблунівки.

Інтенсивність боїв на півдні та сході

Висока активність ворога зберігається на Гуляйпільському напрямку, де зафіксовано 28 боєзіткнень. На Оріхівському напрямку загарбники шість разів намагалися прорвати оборону біля Степногірська та Приморського. На Лиманському напрямку Сили оборони відбивали штурми в районах Нововодяного та Колодязів, два бої ще тривають.

Стан на інших ділянках фронту

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти 11 разів атакували в бік Вовчанська та навколишніх сіл. На Куп’янському та Краматорському напрямках зафіксовано по одній спробі наступу. Придніпровський напрямок залишається стабільним – наступальних дій ворога на цей час не зафіксовано. 

Пошкоджено три цехи та адмінбудівлю: у Генштабі уточнили наслідки удару по заводу з виробництва дронів у таганрозі16.01.26, 16:41 • 2312 переглядiв

