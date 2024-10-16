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Генштаб: сегодня уже 97 боев, почти половина - на Кураховском направлении

Генштаб: сегодня уже 97 боев, почти половина - на Кураховском направлении

Киев  •  УНН

16 октября 2024, 13:29  •  5175 просмотра

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Силы обороны Украины отражают многочисленные атаки российских оккупантов на разных направлениях. Горячее всего на Кураховском направлении, где враг совершил 42 попытки прорыва.

На фронте с начала суток произошло уже 97 боев, активнее всего враг действует на Кураховском направлении, на Покровском направлении российские оккупанты 8 раз пытались потеснить украинских защитников с позиций возле Проминя и Селидово, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 16 октября, пишет УНН.

Силы обороны продолжают решительно противодействовать попыткам противника продвинуться в глубину территории Украины. Российские оккупанты и дальше пытаются использовать преимущество в живой силе и авиационную поддержку. В настоящее время количество боевых столкновений возросло до 97. Активнее всего враг сейчас действует на Кураховском направлении - там провел почти половину от всех атак

- сообщили в Генштабе.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая:

На Харьковском направлении российские террористы четыре раза штурмовали позиции наших подразделений в районе Старицы. Ситуация контролируемая.

Семь раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении: вблизи Кучеровки, Песчаного, Степной Новоселовки, Лозовой и Вишневого. Две атаки отбиты Силами обороны, пять боестолкновений еще продолжается.

На Лиманском направлении враг атаковал в районах Грековки, Невского, Тернов и Торского. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже десять боестолкновений, до сих пор продолжается бой вблизи Грековки.

На Краматорском направлении украинские воины отбили наступление противника вблизи Ступочек. Вражеская авиация нанесла удары неуправляемыми авиационными ракетами по Часовому Яру.

На Торецком направлении враг атаковал вблизи Торецка. Авиация агрессора бомбила Торецк и Катериновку, также оккупанты обстреляли Дружбу неуправляемыми авиаракетами.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили уже восемь попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Проминь и Селидово. Силы обороны сдерживают натиск и отбили пять атак противника, три боестолкновения еще продолжаются.

Горячее всего сегодня на Кураховском направлении, где с начала суток захватчики 42 раза атаковали наши подразделения. Пытаются продвинуться вблизи Зоряного, Желанного Второго, Измайловки, Новодмитровки, Горняка, Новоселидовки, Георгиевки и Катериновки. Шестнадцать атак отражены Силами обороны, бои продолжаются.

На Времовском направлении было отражено одно штурмовое действие противника, в настоящее время продолжается боестолкновение вблизи Золотой Нивы. Российские неуправляемые авиаракеты взрывались неподалеку Новодаровки.

На Ореховском направлении идет бой вблизи Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении украинскими подразделениями отбито три атаки на позиции наших войск. 

На других направлениях без особых изменений.

Как указали в Генштабе, захватчики применяют авиацию и артиллерию, ударяя по приграничным районам Сумской и Черниговской областей. В частности, под артиллерийскими обстрелами оказались районы населенных пунктов Покровка и Карповичи. Также агрессор нанес авиационные удары возле Будивельного.

"По имеющейся информации, за сегодняшний день авиация россии нанесла семь ударов по Курской области, сбросив девять управляемых авиационных бомб", - отметили в Генштабе.

Генштаб: 171 бой за сутки, больше всего - на Кураховском и Купянском направлениях16 октября 2024, 05:27 • 12355 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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