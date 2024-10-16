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Генштаб: сьогодні вже 97 боїв, майже половина - на Курахівському напрямку

Київ • УНН

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Сили оборони України відбивають численні атаки російських окупантів на різних напрямках. Найгарячіше на Курахівському напрямку, де ворог здійснив 42 спроби прориву.

Генштаб: сьогодні вже 97 боїв, майже половина - на Курахівському напрямку

На фронті з початку доби сталося вже 97 боїв, найактивніше ворог діє на Курахівському напрямку, на Покровському напрямку російські окупанти 8 разів намагалися потіснити українських захисників із позицій біля Променя та Селидового, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 16 годину 16 жовтня, пише УНН.

Сили оборони продовжують рішуче протидіяти спробам противника просунутися в глибину території України. Російські окупанти й далі намагаються використати перевагу в живій силі та авіаційну підтримку. На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 97. Найактивніше ворог зараз діє на Курахівському напрямку - там провів майже половину від усіх атак

- повідомили у Генштабі.

За даними Генштабу, ситуація за напрямками наступна:

На Харківському напрямку російські терористи чотири рази штурмували позиції наших підрозділів в районі Стариці. Ситуація контрольована.

Сім разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку: поблизу Кучерівки, Піщаного, Степової Новоселівки, Лозової та Вишневого. Дві атаки відбиті Силами оборони, п’ять боєзіткнень ще триває.

На Лиманському напрямку ворог атакував в районах Греківки, Невського, Тернів та Торського. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже десять боєзіткнень, досі триває бій поблизу Греківки.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили наступ противника поблизу Ступочок. Ворожа авіація завдала ударів некерованими авіаційними ракетами по Часовому Яру.

На Торецькому напрямку ворог атакував поблизу Торецька. Авіація агресора бомбардувала Торецьк та Катеринівку, також окупанти обстріляли Дружбу некерованими авіаракетами.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вже вісім спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Промінь та Селидове. Сили оборони стримують натиск і відбили п’ять атак противника, три боєзіткнення ще тривають.

Найгарячіше сьогодні на Курахівському напрямку, де від початку доби загарбники 42 рази атакували наші підрозділи. Намагаються просунутися поблизу Зоряного, Желанного Другого, Ізмайлівки, Новодмитрівки, Гірника, Новоселидівки, Георгіївки та Катеринівки. Шістнадцять атак відбито Силами оборони, бої тривають.

На Времівському напрямку було відбито одну штурмову дію противника, на даний час триває боєзіткнення поблизу Золотої Ниви. Російські некеровані авіаракети вибухали неподалік Новодарівки.

На Оріхівському напрямку точиться бій поблизу Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку українськими підрозділами відбито три атаки на позиції наших військ. 

На інших напрямках без особливих змін.

Як вказали у Генштабі, загарбники застосовують авіацію та артилерію, б’ючи по прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей. Зокрема, під артилерійськими обстрілами опинились райони населених пунктів Покровка та Карповичі. Також агресор завдав авіаційних ударів біля Будівельного.

"За наявною інформацією, за сьогоднішній день авіація росії завдала сім ударів по Курській області, скинувши дев’ять керованих авіаційних бомб", - зазначили у Генштабі.

Генштаб: 171 бій за добу, найбільше - на Курахівському та Куп'янському напрямках16.10.24, 08:27 • 16632 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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