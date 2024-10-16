Генштаб: 171 бой за сутки, больше всего - на Кураховском и Купянском направлениях

На фронте за минувшие сутки произошел 171 бой, активнее всего враг действовал на Кураховском, Купянском и Покровском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8 часов 16 октября, пишет УНН.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 171 боевое столкновение - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ракетных ударов с применением 13 ракет, а также 65 авиаударов, в частности сбросил 130 КАБ. Кроме этого, совершил более 4500 обстрелов, из них 169 - из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны, как отмечается, поразили 20 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, кроме того, поражена наземная станция БпЛА, артиллерийская система и полевой склад боеприпасов захватчиков.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая:

На Харьковском направлении враг 11 раз штурмовал в районах населенных пунктов Волчанск и Старица.

На Купянском направлении за сутки произошло 28 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Кучеровки, Новоосинового, Грушевки, Песчаного, Глушковки, Лозовой, Кругляковки, Петропавловки, Колесниковки и Вишневого.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Грековки, Макеевки, Невского, Заречного и Торского.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали три раза в районах Калиновки, Ступочек и Предтечино.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил девять атак неподалеку Торецка, Дачного и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 26 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону Новотроицкого, Миролюбовки, Луча, Красного Яра и Крутого Яра. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи населенного пункта Селидово.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 40 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новодмитровка и Георгиевка. Кроме того, враг атаковал в сторону Кременной Балки, Цукурино, Новоселидовки, Константиновки, Антоновки и Катериновки.

На Времовском направлении противник совершил два штурма наших позиций в районах Раздольного и Богоявленки. Активно задействовал для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Ореховском направлении оккупанты атаковали в сторону Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении российские захватчики пять раз пытались вытеснить с позиций наши подразделения. Получили жесткий отпор, понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

«Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по своей территории. В настоящее время известно о 16 авиационных ударах с применением 23 КАБ, к тому же, противник совершил 191 артиллерийский обстрел», - сообщили в Генштабе.

Как отметили в Генштабе, наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За сутки оккупанты потеряли 1450 военных и значительную технику