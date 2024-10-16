За сутки оккупанты потеряли 1450 военных и значительную технику
Киев • УНН
Генштаб ВСУ сообщил о потерях террористов за сутки. Уничтожено 1450 военных, 9 танков, 30 бронемашин, 29 артсистем и другая техника.
За сутки противник потерял 1450 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери оккупантов за период с 24.02.22 по 16.10.24:
- Личный состав: 672 850(+1450).
- Танки: 8997 (+9).
- Бронированные боевые машины: 17969 (+30).
- Артиллерийские системы: 19459 (+29).
- РСЗВ: 1231.
- Средства ППО: 978.
- Самолеты: 369.
- Вертолёты: 329.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 17050 (+31).
- Крылатые ракеты: 2620.
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 26732 (+78).
- Специальная техника: 3441.
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