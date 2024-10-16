За добу окупанти втратили 1450 військових та значну техніку
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ повідомив про втрати терористів за добу. Знищено 1450 військових, 9 танків, 30 бронемашин, 29 артсистем та іншу техніку.
За добу супротивник втратив 1450 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати окупантів за період з 24.02.22 по 16.10.24:
- Особовий склад: 672 850(+1450).
- Танки: 8997 (+9).
- Броньовані бойові машини: 17969 (+30).
- Артилерійські системи: 19459 (+29).
- РСЗВ: 1231.
- Засоби ППО: 978.
- Літаки: 369.
- Гелікоптери: 329.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 17050 (+31).
- Крилаті ракети: 2620.
- Кораблі/катери: 28.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 26732 (+78).
- Спеціальна техніка: 3441.
Генштаб: 189 боєзіткнень, найгарячіше було на трьох напрямках15.10.24, 01:14 • 17196 переглядiв