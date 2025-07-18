Генштаб: сегодня уже 78 боев, среди самых горячих направлений - Северо-Слобожанское и Курское

$41.870.05
48.450.07
ukenru
Без возможности конкурировать с гигантами: запрет маркетинга между аптеками и производителями ударил по малым производителям лекарств
Эксклюзив
13:33 • 10589 просмотра
Без возможности конкурировать с гигантами: запрет маркетинга между аптеками и производителями ударил по малым производителям лекарств
Эксклюзив
12:44 • 24821 просмотра
САП расследует вероятные злоупотребления в АРМА: нардеп Юрчишин настаивает на необходимости аудита и кадровых решениях
11:59 • 27112 просмотра
Новые правила въезда: в ЕС дали "зеленый свет" запуску системы контроля на границах
11:37 • 37665 просмотра
Официально: ЕС утвердил 18-й пакет санкций против рф назвал затронутые секторы
10:40 • 137635 просмотра
Усик против Дюбуа: ставки букмекеров и когда начнется реванш за титул абсолютного чемпиона мира
18 июля, 07:05 • 105721 просмотра
Зеленский назначил Умерова секретарем СНБО
Эксклюзив
18 июля, 05:41 • 103692 просмотра
Что происходит с туризмом в Украине летом: эксперт рассказал, какой формат и направления выбирают украинцы
17 июля, 14:31 • 325785 просмотра
Свежее пополнение в новом правительстве: что известно о Денисе Улютине, Тарасе Качке и Алексее Соболеве
17 июля, 14:29 • 185850 просмотра
Новые должности - старые лица: кто из министров сохранил портфель, а кто сменил кресло
17 июля, 13:18 • 146500 просмотра
ВР назначила Шмыгаля новым министром обороны
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3.4м/с
76%
744мм
Популярные новости
Премьеру Свириденко назначили нового руководителя аппарата18 июля, 05:33 • 103576 просмотра
ДТП на трассе Киев - Одесса с участием грузовиков: одна полоса в направлении столицы перекрыта
Эксклюзив
18 июля, 07:08 • 80607 просмотра
Новый потолок цен на нефть, отключение от SWIFT, теневой флот, Nord Stream и китайские банки: что в новом пакете санкций ЕС против рф18 июля, 08:28 • 72507 просмотра
Ретроградный Меркурий 2025: какие три знака Зодиака ожидают испытания11:48 • 67787 просмотра
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры12:24 • 38838 просмотра
публикации
Нардеп Гурин попал в скандал: почему его заявление возмутило военных14:37 • 10 просмотра
Ретроградный Меркурий 2025: какие три знака Зодиака ожидают испытания11:48 • 69289 просмотра
Усик против Дюбуа: ставки букмекеров и когда начнется реванш за титул абсолютного чемпиона мира10:40 • 137637 просмотра
Свежее пополнение в новом правительстве: что известно о Денисе Улютине, Тарасе Качке и Алексее Соболеве17 июля, 14:31 • 325786 просмотра
Июль – месяц мороженого: ТОП рецептов десерта, которые легко приготовить дома17 июля, 13:10 • 238077 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Юрий Игнат
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Германия
Польша
Реклама
УНН Lite
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры12:24 • 40138 просмотра
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 101991 просмотра
Королева Камилла празднует 78-летие: Уильям и Кейт поздравили мачеху принца Уэльского17 июля, 13:55 • 110214 просмотра
«Думаю, с этим я закончила»: Дженнифер Лопес больше не верит в брак после четырех разводов17 июля, 07:35 • 223878 просмотра
Крипто, домашний пес героя «Супермена», вдохновляет многих зрителей фильма завести собственного суперпса16 июля, 09:55 • 281822 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Хранитель
MIM-104 Patriot
Беспилотный летательный аппарат
Северный поток — 2

Генштаб: сегодня уже 78 боев, среди самых горячих направлений - Северо-Слобожанское и Курское

Киев • УНН

 • 1924 просмотра

Генштаб ВСУ сообщил о 78 боевых столкновениях на фронте по состоянию на 16:00 18 июля. Наибольшая активность наблюдается на Покровском, Северо-Слобожанском и Курском направлениях, где произошло до двух третей боев.

Генштаб: сегодня уже 78 боев, среди самых горячих направлений - Северо-Слобожанское и Курское

На фронте с начала суток произошло 78 боев, горячее всего - на Покровском, Северо-Слобожанском и Курском направлениях, где произошло до двух третей боевых столкновений за сегодня, сообщили в Генштабе ВСУ в сводке на 16 часов 18 июля, пишет УНН.

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. В настоящее время общее количество боевых столкновений составляет 78

- сообщили в Генштабе.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов, как указано, пострадали громады населенных пунктов Янжуловка Черниговской области; Сосновка, Хлебороб, Петрушевка, Великая Писаревка, Марьино, Сопыч, Бунякино Сумской области; Тимофеевка Харьковской области.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло 23 вражеские атаки, четыре боестолкновения продолжаются до сих пор. Авиация захватчиков нанесла восемь ударов, сбросив при этом 12 управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг совершил 131 артиллерийский обстрел позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении сегодня враг трижды атаковал в районах населенных пунктов Волчанск и Красное Первое.

На Купянском направлении продолжается атака российских оккупантов в районе Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении за сегодня захватническая армия совершила восемь атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Коровий Яр, Карповка, Колодези, Шандриголово и Торское. Сейчас продолжаются два боестолкновения.

На Сиверском направлении с начала суток противник активных действий не проводил.

На Краматорском направлении подразделения Сил обороны отбили две вражеские атаки в районе Белой Горы.

На Торецком направлении наши защитники успешно отбили три вражеские попытки вклиниться в нашу оборону в районах Щербиновки и Александро-Калиново.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 28 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Новоекономическое, Лысовка, Мирноград, Покровск, Зверово, Котлино, Молодецкое, Удачное, Орехово, Алексеевка. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 24 атаки.

На Новопавловском направлении украинские защитники остановили три штурмовые действия вражеских войск, еще одно боестолкновение продолжается в настоящее время. Противник пытался продвигаться в районах населенных пунктов Звезда, Вольное Поле, Новополь и в сторону Александрограда.

На Гуляйпольском направлении вражеская авиация нанесла удары неуправляемыми авиационными ракетами по населенному пункту Зализничное, штурмовых действий противник не проводил.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили одну атаку противника вблизи Каменского, кроме того враг нанес авиаудары по населенным пунктам Новоданиловка и Плавни.

На Приднепровском направлении произошло шесть боестолкновений, враг пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Днепровское, Садовое, Приднепровское, в районе населенного пункта Голая Пристань и острова Козульский. Авиационному удару подвергся населенный пункт Ольговка.

оккупанты потеряли за сутки 1180 военных, 47 артсистем и 3 танка - Генштаб ВСУ18.07.25, 08:00 • 5080 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Сумская область
Харьковская область
Черниговская область
Вооруженные силы Украины
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9