Генштаб: сегодня уже 78 боев, среди самых горячих направлений - Северо-Слобожанское и Курское

На фронте с начала суток произошло 78 боев, горячее всего - на Покровском, Северо-Слобожанском и Курском направлениях, где произошло до двух третей боевых столкновений за сегодня, сообщили в Генштабе ВСУ в сводке на 16 часов 18 июля, пишет УНН.

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. В настоящее время общее количество боевых столкновений составляет 78 - сообщили в Генштабе.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов, как указано, пострадали громады населенных пунктов Янжуловка Черниговской области; Сосновка, Хлебороб, Петрушевка, Великая Писаревка, Марьино, Сопыч, Бунякино Сумской области; Тимофеевка Харьковской области.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло 23 вражеские атаки, четыре боестолкновения продолжаются до сих пор. Авиация захватчиков нанесла восемь ударов, сбросив при этом 12 управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг совершил 131 артиллерийский обстрел позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении сегодня враг трижды атаковал в районах населенных пунктов Волчанск и Красное Первое.

На Купянском направлении продолжается атака российских оккупантов в районе Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении за сегодня захватническая армия совершила восемь атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Коровий Яр, Карповка, Колодези, Шандриголово и Торское. Сейчас продолжаются два боестолкновения.

На Сиверском направлении с начала суток противник активных действий не проводил.

На Краматорском направлении подразделения Сил обороны отбили две вражеские атаки в районе Белой Горы.

На Торецком направлении наши защитники успешно отбили три вражеские попытки вклиниться в нашу оборону в районах Щербиновки и Александро-Калиново.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 28 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Новоекономическое, Лысовка, Мирноград, Покровск, Зверово, Котлино, Молодецкое, Удачное, Орехово, Алексеевка. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 24 атаки.

На Новопавловском направлении украинские защитники остановили три штурмовые действия вражеских войск, еще одно боестолкновение продолжается в настоящее время. Противник пытался продвигаться в районах населенных пунктов Звезда, Вольное Поле, Новополь и в сторону Александрограда.

На Гуляйпольском направлении вражеская авиация нанесла удары неуправляемыми авиационными ракетами по населенному пункту Зализничное, штурмовых действий противник не проводил.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили одну атаку противника вблизи Каменского, кроме того враг нанес авиаудары по населенным пунктам Новоданиловка и Плавни.

На Приднепровском направлении произошло шесть боестолкновений, враг пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Днепровское, Садовое, Приднепровское, в районе населенного пункта Голая Пристань и острова Козульский. Авиационному удару подвергся населенный пункт Ольговка.

оккупанты потеряли за сутки 1180 военных, 47 артсистем и 3 танка - Генштаб ВСУ