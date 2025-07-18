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Генштаб: сьогодні вже 78 боїв, серед найгарячіших напрямків - Північно-Слобожанський і Курський

Київ • УНН

 • 2104 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про 78 бойових зіткнень на фронті станом на 16:00 18 липня. Найбільша активність спостерігається на Покровському, Північно-Слобожанському та Курському напрямках, де відбулося до двох третин боїв.

Генштаб: сьогодні вже 78 боїв, серед найгарячіших напрямків - Північно-Слобожанський і Курський

На фронті з початку доби сталося 78 боїв, найгарячіше - на Покровському, Північно-Слобожанському і Курському напрямках, де відбулося до двох третин бойових зіткнень за сьогодні, повідомили у Генштабі ЗСУ у зведенні на 16 годину 18 липня, пише УНН.

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 78

- повідомили в Генштабі.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів, як вказано, постраждали громади населених пунктів Янжулівка Чернігівської області; Соснівка, Хлібороб, Петрушівка, Велика Писарівка, Мар’їне, Сопич, Бунякине Сумської області; Тимофіївка Харківської області.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулося 23 ворожі атаки, чотири боєзіткнення тривають до цього часу. Авіація загарбників завдала восьми ударів, скинувши при цьому 12 керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 131 артилерійський обстріл позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку сьогодні ворог тричі атакував у районах населених пунктів Вовчанськ та Красне Перше.

На Куп’янському напрямку триває атака російських окупантів в районі Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку за сьогодні загарбницька армія здійснила вісім атак на позиції українців у районах населених пунктів Коровій Яр, Карпівка, Колодязі, Шандриголове та Торське. Наразі тривають два боєзіткнення.

На Сіверському напрямку з початку доби противник активних дій не проводив.

На Краматорському напрямку підрозділи Сил оборони відбили дві ворожі атаки в районі Білої Гори.

На Торецькому напрямку наші захисники успішно відбили три ворожі спроби вклинитися в нашу оборону в районах Щербинівки та Олександро-Калинового.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 28 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Новоекономічне, Лисівка, Мирноград, Покровськ, Звірове, Котлине, Молодецьке, Удачне, Горіхове, Олексіївка. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 24 атаки.

На Новопавлівському напрямку українські захисники зупинили три штурмові дії ворожих військ, ще одне боєзіткнення триває на цей час. Противник намагався просуватися в районах населених пунктів Зірка, Вільне Поле, Новопіль та в бік Олександрограда.

На Гуляйпільському напрямку ворожа авіація завдала ударів некерованими авіаційними ракетами по населеному пункту Залізничне, штурмових дій противник не проводив.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили одну атаку противника поблизу Кам’янського, крім того ворог завдав авіаударів по населених пунктах Новоданилівка та Плавні.

На Придніпровському напрямку відбулося шість боєзіткнень, ворог намагався просунутись в напрямку населених пунктів Дніпровське, Садове, Придніпровське, в районі населеного пункту Гола Пристань та острова Козульський. Авіаційного удару зазнав населений пункт Ольгівка.

окупанти втратили за добу 1180 військових, 47 артсистем та 3 танки - Генштаб ЗСУ18.07.25, 08:00 • 5112 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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