Генштаб подтвердил поражение вражеского самолета-амфибии Бе-12 возле Крыма

Подтверждено поражение противолодочного самолета-амфибии Бе-12 в районе Качи ВОТ АР Крым. Степень повреждений уточняется - говорится в сообщении Генштаба.

Кроме того, в Генштабе подтвердили поражение нефтеналивной инфраструктуры нефтяного терминала "Шесхарис" (Новороссийск, Краснодарский край, рф). Зафиксированы попадания по цели и масштабный пожар на территории терминала.

Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

