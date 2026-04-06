Генштаб подтвердил поражение вражеского самолета-амфибии Бе-12 возле Крыма
Киев • УНН
Силы обороны поразили противолодочный самолет Бе-12 в районе Качи. Также зафиксировано попадание и масштабный пожар на нефтяном терминале Шесхарис в рф.
В Генеральном штабе подтвердили поражение противолодочного самолета-амфибии Бе-12 в районе Качи ВОТ АР Крым, передает УНН.
Подтверждено поражение противолодочного самолета-амфибии Бе-12 в районе Качи ВОТ АР Крым. Степень повреждений уточняется
Добавим
Кроме того, в Генштабе подтвердили поражение нефтеналивной инфраструктуры нефтяного терминала "Шесхарис" (Новороссийск, Краснодарский край, рф). Зафиксированы попадания по цели и масштабный пожар на территории терминала.
Масштабы нанесенного ущерба уточняются.
