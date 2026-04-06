Генштаб підтвердив ураження ворожого літака-амфібії Бе-12 біля Криму
Київ • УНН
Сили оборони уразили протичовновий літак Бе-12 у районі Качі. Також зафіксовано влучання та масштабну пожежу на нафтовому терміналі Шесхарис у рф.
У Генеральному штабі підтвердили ураження протичовнового літака-амфібії Бе-12 у районі Качі ТОТ АР Крим, передає УНН.
Крім того, у Генштабі підтвердили ураження нафтоналивної інфраструктури нафтового терміналу "Шесхарис" (Новоросійськ, Краснодарський край, рф). Зафіксовані влучання по цілі та масштабна пожежу на території терміналу.
Масштаби завданих збитків уточнюються.
