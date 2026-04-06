Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Генштаб підтвердив ураження ворожого літака-амфібії Бе-12 біля Криму

Київ • УНН

 • 404 перегляди

Сили оборони уразили протичовновий літак Бе-12 у районі Качі. Також зафіксовано влучання та масштабну пожежу на нафтовому терміналі Шесхарис у рф.

Генштаб підтвердив ураження ворожого літака-амфібії Бе-12 біля Криму

У Генеральному штабі підтвердили ураження протичовнового літака-амфібії Бе-12 у районі Качі ТОТ АР Крим, передає УНН.

Підтверджено ураження протичовнового літака-амфібії Бе-12 у районі Качі ТОТ АР Крим. Ступінь пошкоджень уточнюється 

- йдеться у повідомленні Генштабу.

Додамо

Крім того, у Генштабі підтвердили ураження нафтоналивної інфраструктури нафтового терміналу "Шесхарис" (Новоросійськ, Краснодарський край, рф).  Зафіксовані влучання по цілі та масштабна пожежу на території терміналу.

Масштаби завданих збитків уточнюються.

СБУ та Сили оборони уразили нафтоналивний термінал у порту Новоросійська06.04.26, 17:51 • 1270 переглядiв

Антоніна Туманова

