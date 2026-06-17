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Беспилотный летательный аппарат

Генштаб опроверг российский фейк об атаке украинского дрона на автобус с детской футбольной командой в брянской области

Киев • УНН

 • 298 просмотра

Генштаб ВСУ опроверг заявления РФ об ударе по автобусу с детьми в Брянской области. Силы обороны не применяли дроны в этом регионе.

Генштаб опроверг российский фейк об атаке украинского дрона на автобус с детской футбольной командой в брянской области

Заявления представителей россии о якобы поражении беспилотником Вооруженных Сил Украины автобуса с детской футбольной командой в брянской области рф не соответствуют действительности. Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ, передает УНН

Заявления представителей российской федерации о якобы поражении беспилотником Вооруженных Сил Украины автобуса с детской футбольной командой в Брянской области не соответствуют действительности. Подчеркиваем, что в указанный период Силы обороны Украины не применяли беспилотные летательные аппараты по целям на территории брянской области 

- говорится в сообщении. 

В Генштабе заявили, что расценивают подобные сообщения как очередную информационную провокацию кремля. 

Не имея возможности достичь заявленных целей на поле боя и неся значительные потери, российская федерация все чаще прибегает к информационным манипуляциям и фабрикации обвинений против Украины. В то же время именно россия систематически нарушает нормы международного гуманитарного права, нанося удары по украинским городам, жилым кварталам, больницам, школам и другим гражданским объектам. В результате последних ракетных ударов по территории Украины, в частности по Киеву, погибли десятки мирных жителей, среди которых есть дети. Вооруженные Силы Украины наносят поражение исключительно законным военным целям и не ведут боевых действий против гражданского населения 

- добавили в Генштабе. 

Отдельно руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что "россияне увидели, что белорусы не хотят поддерживать российскую агрессивную риторику в отношении Украины, и выдумали "теракт по автобусу с белорусскими детьми на брянщине", в надежде за счет этой информационной провокации подстрекнуть белорусское население на поддержку агрессивных действий против Украины.

Сама провокация жалка и имеет все признаки скоординированной операции без каких-либо фактических доказательств. Типично для пропагандистов рф 

- заявил Коваленко. 

Дополнение

Сегодня, 17 июня, и.о. губернатора брянской области заявил, что украинские военные якобы атаковали автобус с детьми, в результате чего погибла женщина и пострадали дети. 

В МИД беларуси заявили, что расценивают атаку как акт терроризма против мирного населения и обвинили в ударе Украину. 

Требуем от украинской стороны исчерпывающих объяснений. В связи с этим трагическим инцидентом считаем важным отметить следующее. Обращаем внимание на необходимость неукоснительного соблюдения порядка организации выезда групп граждан, особенно детей, на оздоровление и отдых в иностранные государства. Также подчеркиваем обязательность безусловного запрета выезда граждан в зоны конфликтов, боевых действий и сопредельные с ними регионы 

- заявили в МИД. 

Напомним 

Вечером во вторник, 16 июня, россияне атаковали один из районов Запорожья. 

Павел Башинский

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