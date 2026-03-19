Генштаб о ситуации на фронте: зафиксировано более 90 атак, враг активно действует на трех направлениях

14:08 • 4046 просмотра
Лидеры ЕС ожидают скорейшего принятия 20-го пакета санкций против россии
12:16 • 11611 просмотра
НБУ воздерживается от снижения учетной ставки из-за инфляции - сохранил 15%
11:44 • 11697 просмотра
Генштаб подтвердил поражение объектов российского концерна "Алмаз-Антей" в КрымуVideo
Эксклюзив
11:36 • 14058 просмотра
Вернутся ли украинцы домой после окончания войны?
Эксклюзив
10:35 • 15181 просмотра
НАПК получило обращение ИА УНН о необходимости проведения мониторинга образа жизни заместителя председателя Гостаможслужбы Суворова
18 марта, 17:22 • 29371 просмотра
Украинцы с 20 марта смогут получить кешбэк на топливо
Эксклюзив
18 марта, 16:52 • 57811 просмотра
Новолуние 19 марта: что означает и как правильно провести этот период
18 марта, 16:35 • 42892 просмотра
Первый успешный кейс экстрадиции гражданина рф по запросу Украины - Генпрокурор Кравченко о решении польского суда по Бутягину
Эксклюзив
18 марта, 11:56 • 46379 просмотра
Гривна начала укрепляться - что будет дальше с национальной валютой
18 марта, 11:12 • 59444 просмотра
рф проводит ИПСО против венгров на Закарпатье – СБУ разоблачила схему с угрозами
Популярные новости
У ЕС есть стратегия по Орбану на саммите из-за €90 млрд кредита Украине - Politico19 марта, 06:25 • 25165 просмотра
Украина снова заняла 111-е место в рейтинге счастья, Финляндия - первая в девятый раз подряд19 марта, 07:25 • 32179 просмотра
Трамп инициировал переговоры между Украиной и рф для гарантий мира - Пентагон19 марта, 08:07 • 21414 просмотра
Лина Костенко отмечает 96-летие: факты из жизни и творчества поэтессы09:28 • 23742 просмотра
Баланс в тарелке - что нужно знать о белках, жирах, углеводах и клетчатке10:55 • 15598 просмотра
публикации
Когда наступит весеннее равноденствие в 2026 году – традиции и верования13:10 • 9456 просмотра
Репутационное харакири Odrex, или как клиника рекламирует врача, которого судят за медицинскую халатность11:17 • 13460 просмотра
Баланс в тарелке - что нужно знать о белках, жирах, углеводах и клетчатке10:55 • 15706 просмотра
Лина Костенко отмечает 96-летие: факты из жизни и творчества поэтессы09:28 • 23848 просмотра
Украина снова заняла 111-е место в рейтинге счастья, Финляндия - первая в девятый раз подряд19 марта, 07:25 • 32315 просмотра
Генштаб о ситуации на фронте: зафиксировано более 90 атак, враг активно действует на трех направлениях

Киев • УНН

 • 944 просмотра

Оккупанты активно наступают на Покровском и Лиманском направлениях. Силы обороны имеют тактические успехи на Курщине и отбивают десятки штурмов.

Генштаб о ситуации на фронте: зафиксировано более 90 атак, враг активно действует на трех направлениях

С начала суток количество атак агрессора составляет 91. Враг активно действует на Покровском, Константиновском и Лиманском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Агрессор обстреливает приграничные районы. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Будки, Искрисковщина, Рыжевка, Отруба, Волфино, Волковка, Ходино, Бачевск, Горки, Рогозное, Коренек, Эсмань, Уланово, Стариково, Стукаловка 

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 59 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, один из которых – с применением РСЗО. Силы обороны имеют определенные тактические успехи на направлении. Зафиксировано одно боестолкновение.

На Южно-Слобожанском направлении враг 17 раз атаковал в сторону населенных пунктов Прилепка, Лиман, Старица, Волчанск, Тихое, Бочковое, Охримовка, Зыбино, Чугуновка, Фиголевка, Красное Первое. Два штурмовых действия продолжаются.

На Купянском направлении противник шесть раз пытался улучшить свое положение в районах Петропавловки, Песчаного, Глушковки, Новоплатоновки, Боровской Андреевки. Две атаки продолжаются.

На Лиманском направлении украинские воины отбивали 15 попыток захватчиков продвинуться в сторону Грековки, Надежды, Новомихайловки, Новосергеевки, Ольговки, Среднего, населенного пункта Коровий Яр, Дробышево, Заречного, Лимана, Дибровы. Восемь атакующих действий еще продолжаются.

На Славянском направлении оккупанты шесть раз пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Закотного, Резниковки, Рай-Александровки. Три штурмовых действия продолжаются.

На Краматорском направлении враг дважды атаковал в сторону Малиновки и Константиновки.

На Константиновском направлении захватчики совершили 16 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Плещеевка, Ильиновка, Русин Яр, Софиевка, Новопавловка. Два боя продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 16 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новый Донбасс, Родинское, Мирноград, Белицкое, Сухецкое, Покровск, Гришино, Котлино, Удачное, Новоподгородное, Новопавловка. Продолжаются три вражеские атаки.

Враг совершил 235 атак и сбросил сотни КАБов за сутки - Генштаб19.03.26, 09:23 • 3232 просмотра

На Александровском направлении враг шесть раз наступал в сторону Январского, Сосновки, Красногорского и Злагоды. Наносил авиаудары в районах Ивановки и Просянки.

На Гуляйпольском направлении произошло пять атак в сторону позиций наших защитников в районах Зеленого, Железнодорожного, Доброполья и Мирного. Враг нанес авиаудары в районах Гуляйпольского, Копаней, Мирного и Терсянки. Три штурмовых действия врага продолжаются.

На Ореховском направлении враг один раз атаковал в сторону Степного и наносил авиаудары в районах Веселянки, Малокатериновки и Юрковки.

На Приднепровском направлении вражеские штурмы не фиксировались.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не фиксируются, резюмировали в Генштабе.

Крупнейшие суточные потери рф в 2026 году - более 1700 оккупантов - Минобороны18.03.26, 19:12 • 10267 просмотров

