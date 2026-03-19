Генштаб о ситуации на фронте: зафиксировано более 90 атак, враг активно действует на трех направлениях

С начала суток количество атак агрессора составляет 91. Враг активно действует на Покровском, Константиновском и Лиманском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Агрессор обстреливает приграничные районы. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Будки, Искрисковщина, Рыжевка, Отруба, Волфино, Волковка, Ходино, Бачевск, Горки, Рогозное, Коренек, Эсмань, Уланово, Стариково, Стукаловка - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 59 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, один из которых – с применением РСЗО. Силы обороны имеют определенные тактические успехи на направлении. Зафиксировано одно боестолкновение.

На Южно-Слобожанском направлении враг 17 раз атаковал в сторону населенных пунктов Прилепка, Лиман, Старица, Волчанск, Тихое, Бочковое, Охримовка, Зыбино, Чугуновка, Фиголевка, Красное Первое. Два штурмовых действия продолжаются.

На Купянском направлении противник шесть раз пытался улучшить свое положение в районах Петропавловки, Песчаного, Глушковки, Новоплатоновки, Боровской Андреевки. Две атаки продолжаются.

На Лиманском направлении украинские воины отбивали 15 попыток захватчиков продвинуться в сторону Грековки, Надежды, Новомихайловки, Новосергеевки, Ольговки, Среднего, населенного пункта Коровий Яр, Дробышево, Заречного, Лимана, Дибровы. Восемь атакующих действий еще продолжаются.

На Славянском направлении оккупанты шесть раз пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Закотного, Резниковки, Рай-Александровки. Три штурмовых действия продолжаются.

На Краматорском направлении враг дважды атаковал в сторону Малиновки и Константиновки.

На Константиновском направлении захватчики совершили 16 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Плещеевка, Ильиновка, Русин Яр, Софиевка, Новопавловка. Два боя продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 16 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новый Донбасс, Родинское, Мирноград, Белицкое, Сухецкое, Покровск, Гришино, Котлино, Удачное, Новоподгородное, Новопавловка. Продолжаются три вражеские атаки.

На Александровском направлении враг шесть раз наступал в сторону Январского, Сосновки, Красногорского и Злагоды. Наносил авиаудары в районах Ивановки и Просянки.

На Гуляйпольском направлении произошло пять атак в сторону позиций наших защитников в районах Зеленого, Железнодорожного, Доброполья и Мирного. Враг нанес авиаудары в районах Гуляйпольского, Копаней, Мирного и Терсянки. Три штурмовых действия врага продолжаются.

На Ореховском направлении враг один раз атаковал в сторону Степного и наносил авиаудары в районах Веселянки, Малокатериновки и Юрковки.

На Приднепровском направлении вражеские штурмы не фиксировались.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не фиксируются, резюмировали в Генштабе.

