Враг совершил 235 атак и сбросил сотни КАБов за сутки - Генштаб

Киев • УНН

 • 32 просмотра

За сутки на фронте произошло 235 боестолкновений, оккупанты применили более 6800 дронов. Силы обороны ликвидировали 1520 захватчиков и уничтожили 32 артсистемы.

За прошедшие сутки 18 марта на фронте зафиксировано 235 боевых столкновений. Противник нанес 70 авиационных ударов, сбросив 235 управляемых авиабомб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Также россияне применили 6831 дрон-камикадзе и совершили 3534 обстрела населенных пунктов и позиций украинских войск, в том числе 110 - из реактивных систем залпового огня.

Противник нанес авиаудары, в частности в районах населенных пунктов на Днепропетровщине: Ивановка, Добропасово, Покровское; а также Воздвижевка, Новоселовка, Зеленое, Зорница, Долинка, Гуляйпольское, Копани, Любицкое, Заливное, Веселянка, Юрковка и Беленькое в Запорожской области.

Авиация Сил обороны поразила пять районов сосредоточения живой силы и техники противника.

На Северно-Слобожанском и курском направлениях за прошедшие сутки противник совершил 118 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе 16 – с применением РСЗО. Нанес три авиаудара с применением трех КАБ. В течение суток зафиксировано шесть боестолкновений.

На Южно-Слобожанском направлении враг 14 раз пытался прорвать оборонительные рубежи украинских защитников в сторону населенных пунктов Ветеринарное, Зеленое, Прилипка, Старица, Волчанск, Волчанские Хутора, Чугуновка, Охримовка, Бочковое.

На Купянском направлении враг десять раз атаковал в сторону населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Куриловка, Новоплатоновка.

На Лиманском направлении противник атаковал 13 раз, пытался вклиниться в украинскую оборону, атакуя в сторону населенных пунктов Лиман, Дробышево, Ставки, Диброва и в районах Новодяного и Новоегоровки.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток украинские защитники остановили семь попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Ямполя, Платоновки и в сторону Резниковки и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении противник семь раз пытался улучшить свое положение, штурмуя в районах населенных пунктов Голубовка, Приволье, Миньковка, Никифоровка и в сторону Малиновки.

На Константиновском направлении враг совершил 32 атаки в районах населенных пунктов Плещеевка, Иванополье, Степановка, Русин Яр, Софиевка и в сторону Константиновки, Ильиновки и Новопавловки.

На Покровском направлении украинские защитники, по уточненной информации, остановили 54 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Торецкое, Родинское, Затишок, Мирноград, Покровск, Удачное, Котлино, Молодецкое, Новониколаевка, Филиал и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Вольное, Новоалександровка, Шевченко, Гришино, Муравка, Новоподгородное, Новопавловка.

На Александровском направлении противник атаковал четыре раза в районах Зеленого Гая, Степного и Рыбного.

На Гуляйпольском направлении произошло 14 атак оккупантов в районах Гуляйполя, Мирного и в сторону Железнодорожного, Доброполья и Староукраинки.

На Ореховском направлении украинские защитники успешно отбили пять вражеских атак неподалеку Степного, Щербаков и в сторону Новоданиловки.

На Приднепровском направлении враг штурмовые действия не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1520 человек. Враг потерял четыре боевые бронированные машины, 32 артиллерийские системы, три реактивные системы залпового огня, 1391 беспилотный летательный аппарат, 155 единиц автомобильной и одну единицу специальной техники.

Напомним

Силы обороны сбили и подавили 109 вражеских беспилотников различных типов. В то же время зафиксировано 20 попаданий в 11 локациях и падение обломков еще в 7 местах.

Евгений Устименко

Война в Украине