Генштаб о ситуации на фронте: зафиксировано 143 боевых столкновения, враг запустил 4315 дронов-камикадзе

Всего с начала этих суток на фронте произошло 143 боевых столкновения. Враг применил 4315 дронов-камикадзе и совершил 2395 обстрелов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес 48 авиационных ударов, сбросил 135 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 4315 дронов-камикадзе и совершил 2395 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск. - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг совершил 68 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе восемь – с применением РСЗО. Общее количество боестолкновений – семь.

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Вильча, Синельниково и Малая Волчья. Активных штурмовых действий сейчас не фиксируется.

На Купянском направлении враг пять раз атаковал в районе Глушковки, Песчаного и Куриловки. Три атаки уже отбиты.

На Лиманском направлении украинские воины отбивали шесть атак оккупантов в районах Шийковки, Дробышево, Ставков, Новосергиевки и Степного. Две штурмовые действия продолжаются.

На Славянском направлении противник девять раз пытался продвинуться вперед в сторону Ямполя, Дроновки, Рай-Александровки и Закитного. Одна атака продолжается.

На Краматорском направлении агрессор атаковал дважды, в районе Новодмитровки и в сторону Константиновки.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 15 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Константиновка, Софиевка, Плещеевка, Бересток, Ильиновка и Степановка. Идет бой.

На Покровском направлении враг совершил 21 атаку. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Молодецкое, Филиал и Гришино. Одна попытка оккупантов улучшить свое положение еще продолжается.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 27 оккупантов и 11 - ранено; уничтожено две единицы автомобильного транспорта и два укрытия, повреждено четыре орудия, четыре единицы автомобильного транспорта и пункт управления БпЛА. Уничтожено или подавлено 152 БпЛА различных типов.

На Александровском направлении оккупанты четыре раза пытались улучшить свое положение, атакуя в сторону Тернового, Нового Запорожья и Злагоды. Одна из этих попыток еще продолжается.

На Гуляйпольском направлении произошло 15 атак оккупантов: в районе Зализничного, Загорного, Святопетровки, Криничного и Гуляйполя. Четыре штурма не завершены.

На Ореховском направлении враг шесть раз атаковал в районах Степногорска, Степного и Плавней.

На Приднепровском направлении наступательных действий противника не фиксировалось.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

