18:45 • 4258 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
18:34 • 7654 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
18:23 • 7394 просмотра
Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль
17:32 • 8380 просмотра
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном миреPhoto
Эксклюзив
16:08 • 10622 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
15:23 • 12335 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
14:55 • 13253 просмотра
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
24 февраля, 14:05 • 12750 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 22799 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
24 февраля, 12:04 • 13471 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
Генштаб о ситуации на фронте: зафиксировано 143 боевых столкновения, враг запустил 4315 дронов-камикадзе

Киев • УНН

 • 0 просмотра

С начала суток на фронте произошло 143 боевых столкновения, враг применил 4315 дронов-камикадзе и совершил 2395 обстрелов. На Покровском направлении ликвидировано 27 оккупантов и 11 ранено, уничтожено две единицы автотранспорта.

Генштаб о ситуации на фронте: зафиксировано 143 боевых столкновения, враг запустил 4315 дронов-камикадзе

Всего с начала этих суток на фронте произошло 143 боевых столкновения. Враг применил 4315 дронов-камикадзе и совершил 2395 обстрелов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес 48 авиационных ударов, сбросил 135 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 4315 дронов-камикадзе и совершил 2395 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг совершил 68 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе восемь – с применением РСЗО. Общее количество боестолкновений – семь.

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Вильча, Синельниково и Малая Волчья. Активных штурмовых действий сейчас не фиксируется.

На Купянском направлении враг пять раз атаковал в районе Глушковки, Песчаного и Куриловки. Три атаки уже отбиты.

На Лиманском направлении украинские воины отбивали шесть атак оккупантов в районах Шийковки, Дробышево, Ставков, Новосергиевки и Степного. Две штурмовые действия продолжаются.

На Славянском направлении противник девять раз пытался продвинуться вперед в сторону Ямполя, Дроновки, Рай-Александровки и Закитного. Одна атака продолжается.

На Краматорском направлении агрессор атаковал дважды, в районе Новодмитровки и в сторону Константиновки.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 15 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Константиновка, Софиевка, Плещеевка, Бересток, Ильиновка и Степановка. Идет бой.

На Покровском направлении враг совершил 21 атаку. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Молодецкое, Филиал и Гришино. Одна попытка оккупантов улучшить свое положение еще продолжается.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 27 оккупантов и 11 - ранено; уничтожено две единицы автомобильного транспорта и два укрытия, повреждено четыре орудия, четыре единицы автомобильного транспорта и пункт управления БпЛА. Уничтожено или подавлено 152 БпЛА различных типов.

На Александровском направлении оккупанты четыре раза пытались улучшить свое положение, атакуя в сторону Тернового, Нового Запорожья и Злагоды. Одна из этих попыток еще продолжается.

На Гуляйпольском направлении произошло 15 атак оккупантов: в районе Зализничного, Загорного, Святопетровки, Криничного и Гуляйполя. Четыре штурма не завершены.

На Ореховском направлении враг шесть раз атаковал в районах Степногорска, Степного и Плавней.

На Приднепровском направлении наступательных действий противника не фиксировалось.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

Антонина Туманова

Война в Украине
Село
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Украина