Генштаб про ситуацію на фронті: зафіксовано 143 бойові зіткнення, ворог запустив 4315 дронів-камікадзе

18:45 • 4596 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
18:34 • 8452 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
18:23 • 8064 перегляди
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
17:32 • 8994 перегляди
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мирPhoto
Ексклюзив
16:08 • 10825 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
15:23 • 12438 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
14:55 • 13328 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
24 лютого, 14:05 • 12774 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 23059 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
24 лютого, 12:04 • 13493 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Популярнi новини
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 17513 перегляди
Аудитори США опублікували звіт щодо українських грантових активістів: перетворили реформи на власний заробіток, – адвокат24 лютого, 14:46 • 6632 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto14:59 • 11888 перегляди
Зеленський пояснив, через які слова Трампа переговори про мир в Україні загальмували15:38 • 3942 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo16:37 • 8172 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
24 лютого, 12:55 • 23059 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
24 лютого, 09:05 • 34229 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 52531 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
23 лютого, 13:20 • 70976 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
23 лютого, 13:02 • 73808 перегляди
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto19:45 • 1666 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo16:37 • 8288 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto14:59 • 11944 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 17564 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 27682 перегляди
Генштаб про ситуацію на фронті: зафіксовано 143 бойові зіткнення, ворог запустив 4315 дронів-камікадзе

Київ • УНН

 • 232 перегляди

Від початку доби на фронті відбулося 143 бойових зіткнення, ворог застосував 4315 дронів-камікадзе та здійснив 2395 обстрілів. На Покровському напрямку ліквідовано 27 окупантів та 11 поранено, знищено дві одиниці автотранспорту.

Генштаб про ситуацію на фронті: зафіксовано 143 бойові зіткнення, ворог запустив 4315 дронів-камікадзе

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 143 бойових зіткнення. Ворог застосував 4315 дронів-камікадзе та здійснив 2395 обстрілів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Противник завдав 48 авіаційних ударів, скинув 135 керованих авіабомб. Крім того, застосував 4315 дронів-камікадзе та здійснив 2395 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог здійснив 68 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема вісім – із застосуванням РСЗВ. Загальна кількість боєзіткнень – сім.

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вільча, Синельникове та Мала Вовча. Активних штурмових дій зараз не фіксується.

На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів атакував у районі Глушківки, Піщаного та Курилівки. Три атаки вже відбито.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали шість атак окупантів у районах Шийківки, Дробишевого, Ставків, Новосергіївки та Степового. Дві штурмові дії тривають. 

Прем'єр Британії про четвертий рік війни: росія не досягла цілей, зазнавши колосальних втрат24.02.26, 13:30 • 2452 перегляди

На Слов’янському напрямку противник дев’ять разів намагався просунутися вперед у бік Ямполя, Дронівки, Рай-Олександрівки та Закітного. Одна атака продовжується.

На Краматорському напрямку агресор атакував двічі, в районі Новодмитрівки та у бік Костянтинівки.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 15 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Софіївка, Плещіївка, Бересток, Іллінівка та Степанівка. Точиться бій.

На Покровському напрямку ворог здійснив 21 атаку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Філія та Гришине. Одна спроба окупантів покращити своє становище іще триває.

Надвисокі втрати, примітивна тактика та непідготовлені солдати - британська розвідка про стан армії рф24.02.26, 19:37 • 1688 переглядiв

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 27 окупантів та 11 - поранено; знищено дві одиниці автомобільного транспорту та два укриття, пошкоджено чотири гармати, чотири одиниці автомобільного транспорту та пункт управління БпЛА. Знищено або подавлено 152 БпЛА різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти чотири рази намагалися покращити своє положення, атакуючи у бік Тернового, Нового Запоріжжя та Злагоди. Одна з цих спроб ще триває.

На Гуляйпільському напрямку відбулися 15 атак окупантів: у районі Залізничного, Загірного, Святопетрівки, Криничного та Гуляйполя. Чотири штурми не завершено. 

На Оріхівському напрямку ворог шість разів атакував у районах Степногірська, Степового та Плавнів.

На Придніпровському напрямку наступальних дій противника не фіксувалося.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано, резюмували в Генштабі.

Мінус 920 окупантів та майже 1700 ворожих дронів: втрати росіян за добу24.02.26, 07:44 • 5694 перегляди

Антоніна Туманова

