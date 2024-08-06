На фронте за прошедшие сутки состоялось 133 боевых столкновения. Треть из которых - на Покровском направлении. Там украинские защитники отбили 41 вражеский штурм. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 8:00 6 августа, передает УНН.

Вчера российский агрессор нанес по позициям наших войск и населенным пунктам семь ракетных (десять ракет), 50 авиационных ударов (в частности задействовал 64 КАБ) и 752 удара дронами-камикадзе, совершил 4816 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, 114 из них - из РСЗО.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по двум пунктам управления БпЛА, двум районам сосредоточения личного состава и ВВТ и еще по одному важному объекту врага.

На Харьковском направлении враг продолжал активные действия, всего произошло пять боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Волчанск и Тихое.

На Купянском направлении противник семь раз атаковал позиции наших подразделений. Основные усилия захватчики прикладывали в районах Петропавловки, Берестового и Стельмаховки.

На Лиманском направлении наши войска отбили десять атак оккупантов неподалеку Макеевка, Тернов, Невского и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении Силами обороны также отражено 13 штурмовых действий, вблизи Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского, Переездного и Выемки.

На Краматорском направлении наши воины остановили 13 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Часового Яра и Ивановского Донецкой области.

На Торецком направлении, при поддержке авиации, враг совершил 26 атак неподалеку населенных пунктов Северное, Торецк и Нью-Йорк.

На Покровском направлении наши защитники отбили 41 вражеский штурм. Противник концентрировал усилия в районах Пантелеймоновки, Новоалександровки, Воздвиженки, Ивановки, Желанного, Новоселовки Первой и Яснобродовки Донецкой области.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка и Константиновка, где враг семь раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении агрессор совершил четыре штурма наших позиций неподалеку Водяного и Раздольного Донецкой области.

На Ореховском направлении наши войска отбили одну атаку противника в направлении Роботино, противник успеха не имел.

На Приднепровском направлении подразделения Сил обороны успешно отбили шесть атак противника на наши позиции.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок захватчиков не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, обстреливает населенные пункты с территории РФ, проводит диверсионно-разведывательную деятельность.

Наши воины продолжают наносить оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в его тылу.

Ще плюс 1050 окупантів і 4 танки: Генштаб оновив дані про втрати ворога