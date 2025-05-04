Генштаб о ситуации на фронте: самая горячая на Покровском и Новопавловском направлениях

С начала суток, 4 марта, произошло 101 боевое столкновение воинов сил обороны с российскими захватчиками. Больше всего боев произошло на Покровском направлении, также горячо на Новопаловском направлении и курщине, пишет УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

В результате обстрелов с территории российской федерации пострадали приграничные населенные пункты, а именно: Степок, Белая Береза, Кучеривка, Старая Гута, Лемищино, Семейкино, Проходы Сумской области; Блешня Черниговской области. Авиационные удары получили Рясное и Великая Писаревка, что в Сумской области.

На Харьковском направлении российские захватчики один раз пытались продвинуться в районе Тихого. Нанес авиационные удары управляемыми бомбами по районам Волчанска и Захаровки.

На Купянском направлении Силы обороны успешно остановили одну попытку противника продвинуться в сторону Песчаного. До сих пор продолжаются два боевых столкновения в направлениях Глушковки и Новоосинового.

На Лиманском направлении оккупанты 12 раз атаковали в районах населенных пунктов Копанки, Твердохлебово, Колодези и в сторону Зеленой Долины, Ольговки, Липового, Редкодуба. Сейчас продолжается одно боевое столкновение.

На Северском направлении с начала суток произошло два боевых столкновения в направлениях Григоровки и Верхнекаменского. ВСУ успешно остановили обе попытки врага продвинуться вперед.

На Краматорском направлении продолжаются четыре боевых столкновения в сторону Майского, Белой Горы и вблизи Часового Яра. Один штурм захватчиков Силы обороны успешно остановили.

На Торецком направлении враг атаковал в районах Торецка, Дружбы и в направлении Дилиевки, совершив семь попыток улучшить свое положение. Четыре боевых столкновения еще не прекратились.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 42 попытки выбить украинских воинов с занимаемых позиций в направлениях населенных пунктов Гнатовка, Миролюбовка, Проминь, Новосергеевка, Старая Николаевка, Новая Полтавка, Алексеевка и в районах населенных пунктов Удачное, Елизаветовка, Лысовка, Шевченко, Котляровка, Троицкое, Андреевка, Богдановка. Силы обороны сдерживают натиск врага и отбили 32 вражеские атаки.

Сегодня на Новопавловском направлении вражеские подразделения 30 раз атаковали позиции наших войск. Семь атак продолжаются до сих пор.

Сегодня враг четыре раза атаковал позиции наших защитников в районе Высокого на Гуляйпольском направлении. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор. В то же время наносил авиаудары по Гуляйполю.

На Ореховском направлении произошло три боевых столкновения. Враги пытались продвинуться вблизи Новоандреевки, Пятихаток и Степного.

Также в Генштабе сообщили, что населенные пункты Веселое, Берислав и Бургунка, что на Приднепровском направлении, сегодня были подвергнуты авиационным ударам со стороны оккупантов.

"На Курском направлении украинские защитники отбили девять атак захватчиков. Также противник нанес шесть авиационных ударов, сбросив при этом 12 управляемых бомб, и совершил 159 артиллерийских обстрелов. Сейчас бои продолжаются в трех локациях", - говорится в сводке.

За сутки на фронте произошло 253 боя: враг давит на Покровском и Новопавловском направлениях