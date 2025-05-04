За сутки на фронте произошло 253 боя: враг давит на Покровском и Новопавловском направлениях

В течение суток 03 мая на российско-украинском фронте произошло 253 боевых столкновения. Оккупанты наиболее активно давят на Покровском и Новопавловском направлениях Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины (ВСУ) от 04 мая, передает УНН.

Детали

Согласно оперативной информации, по состоянию на 08:00 04.05.2025 в течение минувших суток на фронте зафиксировано 253 боевых столкновения.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах два ракетных и 81 авиационного ударов, применил две ракеты и 158 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 6384 обстрела, из них 113 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2760 дронов-камикадзе - отчитывается Генштаб ВСУ.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, по районам населенных пунктов Мхи Черниговской области; Миропольское, Краснополье, Чернацкое Сумской области; Шевченко Первое, Зеленое Поле, Новополь, Камышеваха Донецкой области; Темировка, Новодаровка, Гуляйполе, Малиновка, Новоандреевка Запорожской области.

Вчера ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, пять артиллерийских средств, одну станцию РЭБ, семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, два пункта управления БпЛА и одно вражеское средство противовоздушной обороны.

Ситуация по направлениям

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло пять боестолкновений в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении зафиксировано шесть атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника в районе населенного пункта Загрызово и в направлениях Новоосинового и Глушковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Редкодуб, Липовое, Ямполевка, Колодязи, Торское и в направлении Григоровки.

На Северском направлении агрессор атаковал в сторону Ивано-Дарьевки и Григоровки. В общем, за прошедшие сутки произошло три боестолкновения.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили шесть вражеских штурмов в районе Часового Яра и в сторону Майского, Предтечиного и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил семь атак в районе Торецка и вблизи Крымского и Дилиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 113 атак агрессора в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Елизаветовка, Лысовка, Зеленое, Проминь, Шевченко, Александрополь, Котлино, Новосергеевка, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Андреевка и в направлении Романовки, Малиновки, Новой Полтавки, Миролюбовки, Алексеевки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 66 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константинополь, Бурлацкое, Новоселка, Ровнополь, Привольное и в направлении Отрадного, Зеленого Поля, Новополя, Шевченко и Богатыря.

За прошедшие сутки на Гуляйпольском направлении боестолкновений не зафиксировано.

На Ореховском направлении вблизи Новоданиловки, Новопокровки и Каменского захватчики совершили три бесполезные атаки на позиции наших защитников.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг один раз без успеха пытался приблизиться к укреплениям наших защитников.

На Курском направлении произошло 23 боестолкновения. Враг нанес 256 артиллерийских обстрелов, из них 10 - из реактивных систем залпового огня, совершил семь авиационных ударов, сбросив 15 управляемых авиационных бомб.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Напомним

В течение минувших суток на российско-украинском фронте Силы обороны ликвидировали два вражеских самолета, ряд единиц военной техники и 1340 военных армии рф.

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