За сутки на фронте произошло 253 боя: враг давит на Покровском и Новопавловском направлениях

$41.590.00
47.080.00
ukenru
Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский
3 мая, 09:33 • 29564 просмотра

Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский

Эксклюзив
3 мая, 06:30 • 76902 просмотра

Инсульт у детей: врач объяснил, как часто возникает и можно ли полностью восстановиться после него

3 мая, 06:01 • 72453 просмотра

Международный день беспилотника: как Украина дронами меняет ход войны

2 мая, 18:22 • 57178 просмотра

Зеленский приказал ускорить создание украинской баллистики

2 мая, 18:05 • 71506 просмотра

Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, необходимый для реализации минерального соглашения с США: что он предусматривает

2 мая, 17:00 • 70211 просмотра

Пять мини-сериалов, от которых невозможно оторваться: что посмотреть на выходных

Эксклюзив
2 мая, 11:48 • 58767 просмотра

Компенсация за разрушенное или поврежденное жилье: кто имеет право, какие документы нужны и как получить выплату

Эксклюзив
2 мая, 10:55 • 73799 просмотра

Контрабанда на рынке электроники: эксперт объяснил, почему ключевая проблема - в логистике

Эксклюзив
2 мая, 10:48 • 103769 просмотра

Когда земля больше не кормит: что ждет государственные агропредприятия после отчуждения ресурсов

2 мая, 08:28 • 46919 просмотра

В ВР назвали дату ратификации соглашения Украины и США об ископаемых

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+19°
4.9м/с
48%
742 мм
Популярные новости

В Киеве прогремели взрывы: столица под атакой БПЛА, работает ПВО

3 мая, 21:35 • 13456 просмотра

Вражеские обстрелы столицы: обломки упали в нескольких районах, в КГВА сообщили о многочисленных пожарах

3 мая, 22:04 • 7470 просмотра

Атака на Киев: есть пострадавшие, среди них дети

3 мая, 23:29 • 14401 просмотра

российские войска продвинулись на пяти направлениях, ВСУ контратакуют: карты ISW

03:17 • 10033 просмотра

Атака "Шахедов" на Киев: количество пострадавших возросло до 11

05:03 • 7240 просмотра
публикации

Международный день беспилотника: как Украина дронами меняет ход войны

3 мая, 06:01 • 72449 просмотра

3 мая - Международный день кондитера: самые вкусные рекорды Украины и мира

3 мая, 04:30 • 40693 просмотра

Заявления есть, а доверия нет. Почему бизнес не идет на конкурсы АРМА, несмотря на меморандумы Думы

2 мая, 14:35 • 72554 просмотра

Сорта растений от украинских ученых получают признание в ЕС: новые возможности для аграрного экспорта

2 мая, 14:18 • 80960 просмотра

Когда земля больше не кормит: что ждет государственные агропредприятия после отчуждения ресурсов
Эксклюзив

2 мая, 10:48 • 103761 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Марко Рубио

Иван Федоров

Джо Байден

Джей Ди Вэнс

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Запорожье

Крым

Китай

Реклама
УНН Lite

День Звездных войн: факты о киносаге, которые вас удивят

04:30 • 2820 просмотра

Эволюция стиля Дженнифер Лопес на Met Gala: от дебюта до потрясающих образов

2 мая, 18:47 • 32674 просмотра

Пять мини-сериалов, от которых невозможно оторваться: что посмотреть на выходных

2 мая, 17:00 • 70204 просмотра

Кенсингтонский дворец поделился новым портретом принцессы Шарлотты к ее 10-летию

2 мая, 14:45 • 32510 просмотра

Выпуск GTA VI отложен до мая 2026 года

2 мая, 13:46 • 35563 просмотра
Актуальное

Шахед-136

FAB-250

Фокс Ньюс

Хранитель

Truth Social

За сутки на фронте произошло 253 боя: враг давит на Покровском и Новопавловском направлениях

Киев • УНН

 • 80 просмотра

В течение суток на фронте произошло 253 боевых столкновения, наибольшая активность оккупантов фиксируется на Покровском и Новопавловском направлениях. Враг нанес 2 ракетных и 81 авиационные удары.

За сутки на фронте произошло 253 боя: враг давит на Покровском и Новопавловском направлениях

В течение суток 03 мая на российско-украинском фронте произошло 253 боевых столкновения. Оккупанты наиболее активно давят на Покровском и Новопавловском направлениях Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины (ВСУ) от 04 мая, передает УНН.

Детали

Согласно оперативной информации, по состоянию на 08:00 04.05.2025 в течение минувших суток на фронте зафиксировано 253 боевых столкновения.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах два ракетных и 81 авиационного ударов, применил две ракеты и 158 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 6384 обстрела, из них 113 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2760 дронов-камикадзе

- отчитывается Генштаб ВСУ.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, по районам населенных пунктов Мхи Черниговской области; Миропольское, Краснополье, Чернацкое Сумской области; Шевченко Первое, Зеленое Поле, Новополь, Камышеваха Донецкой области; Темировка, Новодаровка, Гуляйполе, Малиновка, Новоандреевка Запорожской области.

Вчера ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, пять артиллерийских средств, одну станцию РЭБ, семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, два пункта управления БпЛА и одно вражеское средство противовоздушной обороны.

Ситуация по направлениям

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло пять боестолкновений в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении зафиксировано шесть атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника в районе населенного пункта Загрызово и в направлениях Новоосинового и Глушковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Редкодуб, Липовое, Ямполевка, Колодязи, Торское и в направлении Григоровки.

На Северском направлении агрессор атаковал в сторону Ивано-Дарьевки и Григоровки. В общем, за прошедшие сутки произошло три боестолкновения.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили шесть вражеских штурмов в районе Часового Яра и в сторону Майского, Предтечиного и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил семь атак в районе Торецка и вблизи Крымского и Дилиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 113 атак агрессора в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Елизаветовка, Лысовка, Зеленое, Проминь, Шевченко, Александрополь, Котлино, Новосергеевка, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Андреевка и в направлении Романовки, Малиновки, Новой Полтавки, Миролюбовки, Алексеевки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 66 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константинополь, Бурлацкое, Новоселка, Ровнополь, Привольное и в направлении Отрадного, Зеленого Поля, Новополя, Шевченко и Богатыря.

За прошедшие сутки на Гуляйпольском направлении боестолкновений не зафиксировано.

На Ореховском направлении вблизи Новоданиловки, Новопокровки и Каменского захватчики совершили три бесполезные атаки на позиции наших защитников.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг один раз без успеха пытался приблизиться к укреплениям наших защитников.

На Курском направлении произошло 23 боестолкновения. Враг нанес 256 артиллерийских обстрелов, из них 10 - из реактивных систем залпового огня, совершил семь авиационных ударов, сбросив 15 управляемых авиационных бомб.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Напомним

В течение минувших суток на российско-украинском фронте Силы обороны ликвидировали два вражеских самолета, ряд единиц военной техники и 1340 военных армии рф.

российские войска продвинулись на пяти направлениях, ВСУ контратакуют: карты ISW04.05.25, 05:17 • 10046 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина
Brent
$61.56
Bitcoin
$95,737.50
S&P 500
$5,687.46
Tesla
$290.87
Газ TTF
$33.08
Золото
$3,241.25
Ethereum
$1,830.68