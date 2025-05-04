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Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський
3 травня, 09:33 • 30203 перегляди

Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський

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За добу на фронті відбулось 253 бої: ворог тисне на Покровському та Новопавлівському напрямках

Київ • УНН

 • 634 перегляди

Протягом доби на фронті відбулось 253 бойових зіткнення, найбільша активність окупантів фіксується на Покровському та Новопавлівському напрямках. Ворог завдав 2 ракетні та 81 авіаційні удари.

За добу на фронті відбулось 253 бої: ворог тисне на Покровському та Новопавлівському напрямках

Упродовж доби 03 травня на російсько-українському фронті відбулось 253 бойових зіткнення. Окупанти найактивніше тиснуть на Покровському та Новопавлівському напрямках Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України (ЗСУ) від 04 травня, передає УНН.

Деталі

Згідно з оперативною інформацією, станом на 08:00 04.05.2025 протягом минулої доби на фронті зафіксовано 253 бойових зіткнення.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних і 81 авіаційного ударів, застосував дві ракети і 158 керованих бомб. Крім цього, здійснив 6384 обстріли, з них 113 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2760 дронів-камікадзе

- звітує Генштаб ЗСУ.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, по районах населених пунктів Мхи Чернігівської області; Миропільське, Краснопілля, Чернацьке Сумської області; Шевченко Перше, Зелене Поле, Новопіль, Комишуваха Донецької області; Темирівка, Новодарівка, Гуляйполе, Малинівка, Новоандріївка Запорізької області.

Вчора ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, п’ять артилерійських засобів, одну станцію РЕБ, сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, два пункти управління БпЛА та один ворожий засіб протиповітряної оборони.

Ситуація по напрямках

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень у районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку зафіксовано шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районі населеного пункту Загризове та в напрямках Новоосинового і Глушківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Рідкодуб, Липове, Ямполівка, Колодязі, Торське та в напрямку Григорівки.

На Сіверському напрямку агресор атакував у бік Івано-Дар’ївки та Григорівки. Загалом, минулої доби відбулося три боєзіткнення.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили шість ворожих штурмів в районі Часового Яру та в бік Майського, Предтечиного і Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак в районі Торецька та поблизу Кримського і Диліївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 113 атак агресора в районах населених пунктів Стара Миколаївка, Зелене Поле, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Промінь, Шевченко, Олександропіль, Котлине, Новосергіївка, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка та в напрямку Романівки, Малинівки, Нової Полтавки, Миролюбівки, Олексіївки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 66 ворожих штурмів у районах населених пунктів Костянтинопіль, Бурлацьке, Новосілка, Рівнопіль, Привільне та в напрямку Одрадного, Зеленого Поля, Новополя, Шевченко і Багатиря.

Минулої доби на Гуляйпільському напрямку боєзіткнень не зафіксовано.

На Оріхівському напрямку поблизу Новоданилівки, Новопокровки та Кам’янського загарбники здійснили три марні атаки на позиції наших захисників.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог один раз без успіху намагався наблизитись до укріплень наших оборонців.

На Курському напрямку відбулося 23 боєзіткнення. Ворог завдав 256 артилерійських обстрілів, з них 10 — із реактивних систем залпового вогню, здійснив сім авіаційних ударів, скинувши 15 керованих авіаційних бомб.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо

Протягом минулої доби на російсько-українському фронті Сили оборони ліквідували два ворожі літаки, низку одиниць військової техніки та 1340 військових армії рф.

російські війська просунулися на п'яти напрямках, ЗСУ контратакують: карти ISW04.05.25, 05:17 • 10752 перегляди

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