Ще 2 літаки і понад 1300 окупантів: Генштаб ЗСУ оновив втрати ворога

Протягом минулої доби на російсько-українському фронті Сили оборони ліквідували два ворожі літаки, низку одиниць військової техніки та 1340 військових армії рф. Про це у ранковому зведенні 04 травня повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України (ЗСУ), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.05.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 956810 (+1340) осіб ліквідовано

танків ‒ 10758 (+11)

бойових броньованих машин ‒ 22403 (+24)

артилерійських систем ‒ 27327 (+52)

РСЗВ ‒ 1376 (+1)

засоби ППО ‒ 1155 (+1)

літаків ‒ 372 (+2)

гелікоптерів ‒ 335 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 34860 (+163)

крилаті ракети ‒ 3196 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 47141 (+129)

спеціальна техніка ‒ 3870 (0)

Дані уточнюються.

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