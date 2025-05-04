Ще 2 літаки і понад 1300 окупантів: Генштаб ЗСУ оновив втрати ворога
Київ • УНН
Сили оборони України ліквідували значну кількість живої сили та техніки противника. За добу знищено два ворожі літаки та понад тисячу окупантів.
Протягом минулої доби на російсько-українському фронті Сили оборони ліквідували два ворожі літаки, низку одиниць військової техніки та 1340 військових армії рф. Про це у ранковому зведенні 04 травня повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України (ЗСУ), передає УНН.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.05.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 956810 (+1340) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10758 (+11)
- бойових броньованих машин ‒ 22403 (+24)
- артилерійських систем ‒ 27327 (+52)
- РСЗВ ‒ 1376 (+1)
- засоби ППО ‒ 1155 (+1)
- літаків ‒ 372 (+2)
- гелікоптерів ‒ 335 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 34860 (+163)
- крилаті ракети ‒ 3196 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 47141 (+129)
- спеціальна техніка ‒ 3870 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський повідомив про ураження другого за добу ворожого літака на території окупованого Криму.
російські війська просунулися на п'яти напрямках, ЗСУ контратакують: карти ISW04.05.25, 05:17 • 10728 переглядiв