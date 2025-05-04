Еще 2 самолета и более 1300 оккупантов: Генштаб ВСУ обновил потери врага
Киев • УНН
Силы обороны Украины ликвидировали значительное количество живой силы и техники противника. За сутки уничтожено два вражеских самолета и более тысячи оккупантов.
В течение прошлых суток на российско-украинском фронте Силы обороны ликвидировали два вражеских самолета, ряд единиц военной техники и 1340 военных армии рф. Об этом в утренней сводке 04 мая сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ), передает УНН.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.05.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 956810 (+1340) человек ликвидировано
- танков ‒ 10758 (+11)
- боевых бронированных машин ‒ 22403 (+24)
- артиллерийских систем ‒ 27327 (+52)
- РСЗО ‒ 1376 (+1)
- средства ПВО ‒ 1155 (+1)
- самолетов ‒ 372 (+2)
- вертолетов ‒ 335 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 34860 (+163)
- крылатые ракеты ‒ 3196 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 47141 (+129)
- специальная техника ‒ 3870 (0)
Данные уточняются.
Напомним
Президент Владимир Зеленский сообщил об поражении второго за сутки вражеского самолета на территории оккупированного Крыма.
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