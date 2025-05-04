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Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский

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Еще 2 самолета и более 1300 оккупантов: Генштаб ВСУ обновил потери врага

Киев • УНН

 • 778 просмотра

Силы обороны Украины ликвидировали значительное количество живой силы и техники противника. За сутки уничтожено два вражеских самолета и более тысячи оккупантов.

Еще 2 самолета и более 1300 оккупантов: Генштаб ВСУ обновил потери врага

В течение прошлых суток на российско-украинском фронте Силы обороны ликвидировали два вражеских самолета, ряд единиц военной техники и 1340 военных армии рф. Об этом в утренней сводке 04 мая сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ), передает УНН.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.05.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 956810 (+1340) человек ликвидировано
    • танков ‒ 10758 (+11)
      • боевых бронированных машин ‒ 22403 (+24)
        • артиллерийских систем ‒ 27327 (+52)
          • РСЗО ‒ 1376 (+1)
            • средства ПВО ‒ 1155 (+1)
              • самолетов ‒ 372 (+2)
                • вертолетов ‒ 335 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 34860 (+163)
                    • крылатые ракеты ‒ 3196 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 47141 (+129)
                            • специальная техника ‒ 3870 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              Президент Владимир Зеленский сообщил об поражении второго за сутки вражеского самолета на территории оккупированного Крыма.  

                              российские войска продвинулись на пяти направлениях, ВСУ контратакуют: карты ISW04.05.25, 05:17 • 9642 просмотра

                              Вита Зеленецкая

                              Вита Зеленецкая

                              Война
                              Крым
                              Владимир Зеленский
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