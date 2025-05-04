Еще 2 самолета и более 1300 оккупантов: Генштаб ВСУ обновил потери врага

В течение прошлых суток на российско-украинском фронте Силы обороны ликвидировали два вражеских самолета, ряд единиц военной техники и 1340 военных армии рф. Об этом в утренней сводке 04 мая сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ), передает УНН.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.05.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 956810 (+1340) человек ликвидировано

танков ‒ 10758 (+11)

боевых бронированных машин ‒ 22403 (+24)

артиллерийских систем ‒ 27327 (+52)

РСЗО ‒ 1376 (+1)

средства ПВО ‒ 1155 (+1)

самолетов ‒ 372 (+2)

вертолетов ‒ 335 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 34860 (+163)

крылатые ракеты ‒ 3196 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 47141 (+129)

специальная техника ‒ 3870 (0)

Данные уточняются.

Напомним

Президент Владимир Зеленский сообщил об поражении второго за сутки вражеского самолета на территории оккупированного Крыма.

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