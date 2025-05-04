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Лісові пожежі на Харківщині після ударів рф: детонують боєприпаси, готується евакуація місцевих жителів
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Генштаб про ситуацію на фронті: найгарячіше на Покровському та Новопавлівському напрямках

Київ • УНН

 • 106 перегляди

Протягом 4 березня відбулося 101 бойове зіткнення, найбільше - на Покровському напрямку. Росіяни обстрілюють прикордонні населені пункти та завдають авіаударів.

Генштаб про ситуацію на фронті: найгарячіше на Покровському та Новопавлівському напрямках

Від початку доби, 4 березня, відбулося 101 бойове зіткнення воїнів сил оборони з російськими загарбниками. Найбільше боїв відбулося на Покровському напрямку, також гаряче на Новопалівському напрямку та курщині, пише УНН з посиланням на зведення Генштабу.

Внаслідок обстрілів з території російської федерації постраждали прикордонні населені пункти, а саме: Степок, Біла Береза, Кучерівка, Стара Гута, Леміщине, Сімейкине, Проходи Сумської області; Блешня Чернігівської області. Авіаційних ударів зазнали Рясне та Велика Писарівка, що на Сумщині.

На Харківському напрямку російські загарбники один раз намагалися просунутися в районі Тихого. Завдав авіаційних ударів керованими бомбами по районах Вовчанська та Захарівки.

На Куп’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили одну спробу противника просунутись в бік Піщаного. Досі продовжуються два бойові зіткнення в напрямках Глушківки та Новоосинового.

На Лиманському напрямку окупанти 12 разів атакували у районах населених пунктів Копанки, Твердохлібове, Колодязі та в бік Зеленої Долини, Ольгівки, Липового, Рідкодуба. Наразі триває одне бойове зіткнення.

На Сіверському напрямку з початку доби відбулося два бойові зіткнення в напрямках Григорівки та Верхньокам’янського. ЗСУ успішно зупинили обидві спроби ворога просунутись уперед.

На Краматорському напрямку тривають чотири бойові зіткнення в бік Майського, Білої Гори та поблизу Часового Яру. Один штурм загарбників Сили оборони успішно зупинили.

На Торецькому напрямку ворог атакував у районах Торецька, Дружби та в напрямку Диліївки, здійснивши сім спроб покращити своє положення. Чотири бойові зіткнення ще не припинилися.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 42 спроби вибити українських воїнів із займаних позицій у напрямках населених пунктів Гнатівка, Миролюбівка, Промінь, Новосергіївка, Стара Миколаївка, Нова Полтавка, Олексіївка та в районах населених пунктів Удачне, Єлизаветівка, Лисівка, Шевченко, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка, Богданівка. Сили оборони стримують натиск ворога та відбили 32 ворожі атаки.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворожі підрозділи 30 разів атакували позиції наших військ. Сім атак тривають досі.

Сьогодні ворог чотири рази атакував позиції наших захисників у районі Високого на Гуляйпільському напрямку. Одне бойове зіткнення триває до цього часу. Водночас завдавав авіаударів по Гуляйполю.

На Оріхівському напрямку відбулося три бойові зіткнення. Вороги намагалися просунутись поблизу Новоандріївки, П’ятихаток та Степового.

Також в Генштабі повідомили, що населені пункти Веселе, Берислав та Бургунка, що на Придніпровському напрямку, сьогодні були піддані авіаційним ударам з боку окупантів.

"На Курському напрямку українські оборонці відбили дев’ять атак загарбників. Також противник завдав шість авіаційних ударів, скинувши при цьому 12 керованих бомб, і здійснив 159 артилерійських обстрілів. Наразі бої тривають у трьох локаціях", - йдеться у зведенні.

За добу на фронті відбулось 253 бої: ворог тисне на Покровському та Новопавлівському напрямках04.05.25, 09:06 • 6364 перегляди

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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