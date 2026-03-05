Генштаб о ситуации на фронте: произошло 117 боевых столкновений, враг запустил более 4,6 тыс. дронов-камикадзе
Киев • УНН
За сутки произошло 117 боевых столкновений. Враг применил 4653 дрона-камикадзе и совершил 2543 обстрела, сбросил 142 управляемые авиабомбы.
Всего с начала этих суток произошло 117 боевых столкновений. Враг применил 4653 дрона-камикадзе и совершил 2543 обстрела, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Противник нанес 51 авиационный удар, сбросил 142 управляемые авиабомбы, применил 4653 дрона-камикадзе и совершил 2543 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг нанес один авиаудар, сбросил три авиабомбы, совершил 115 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять – с применением РСЗО.
На Южно-Слобожанском направлении наступательных действий врага пока не зафиксировано.
На Купянском направлении враг один раз атаковал в сторону населенного пункта Подолы.
На Лиманском направлении украинские воины отбили шесть атак оккупантов в сторону населенных пунктов Чернещина, Дробышево, Лиман.
На Славянском направлении противник пять раз пытался продвинуться вперед в районе населенного пункта Закотное и в сторону Ямполя, Платоновки.
На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.
На Константиновском направлении оккупанты сегодня 18 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Плещеевка, Иванополье, Русин Яр, Софиевка и в сторону Ильиновки, Степановки.
На Покровском направлении враг совершил 21 атаку. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Котлино, Новониколаевка, Удачное, Филиа и в сторону населенных пунктов Белицкое, Новоалександровка, Новопавловка.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 63 оккупанта и 23 – ранены. Уничтожена одна артиллерийская система, четыре единицы специальной техники, повреждены три танка, две артиллерийские системы, единица автомобильного транспорта, средство РЭБ и 58 укрытий врага. Уничтожено или подавлено 192 БпЛА различных типов.
На Александровском направлении враг четыре раза наступал в районах населенных пунктов Новогригоровка, Красногорское.
На Гуляйпольском направлении произошло 22 столкновения в районах Гуляйполя, Зеленого, Мирного и в сторону Зализничного, Варваровки, Староукраинки. Три боестолкновения продолжаются. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Воздвижевка, Копани, Барвиновка, Верхняя Терса, Варваровка.
На Ореховском направлении произошло три боестолкновения с врагом неподалеку Степногорска, Приморского. Населенные пункты Разумовка, Веселянка, Юрковка подверглись авиаударам противника.
На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили одну вражескую атаку в сторону Антоновского моста.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.
ВСУ ликвидировали 900 оккупантов за сутки - общие потери РФ превысили 1,27 миллиона05.03.26, 07:44 • 4736 просмотров