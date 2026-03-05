Генштаб о ситуации на фронте: произошло 117 боевых столкновений, враг запустил более 4,6 тыс. дронов-камикадзе

$43.720.26
50.830.37
ukenru
17:43 • 11274 просмотра
Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока - Зеленский
Эксклюзив
17:39 • 16667 просмотра
Доллар летит вверх – финансист объяснил причины и дал советы украинцам
Эксклюзив
5 марта, 12:41 • 41452 просмотра
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
5 марта, 12:39 • 76300 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
5 марта, 12:11 • 45608 просмотра
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
Эксклюзив
5 марта, 12:00 • 41500 просмотра
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"Photo
Эксклюзив
5 марта, 11:33 • 66861 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 08:05 • 25629 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 49204 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
4 марта, 19:36 • 79803 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3.4м/с
77%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto5 марта, 11:40 • 34236 просмотра
Иран расширяет ракетные удары: какие страны уже были атакованы5 марта, 12:59 • 51752 просмотра
Shahed, поразивший британскую авиабазу на Кипре, был запущен не из Ирана - APPhoto5 марта, 13:04 • 52106 просмотра
Полезные, вкусные и быстрые в приготовлении — кулинарные заготовки, которые облегчат жизньPhoto5 марта, 14:41 • 22467 просмотра
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 летPhotoVideo15:38 • 11486 просмотра
публикации
Полезные, вкусные и быстрые в приготовлении — кулинарные заготовки, которые облегчат жизньPhoto5 марта, 14:41 • 22468 просмотра
Иран расширяет ракетные удары: какие страны уже были атакованы5 марта, 12:59 • 51753 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 11:33 • 66855 просмотра
Команда Януковича пытается усилить влияние на таможню, продвигая Суворова на должность главы ГТС5 марта, 09:41 • 76489 просмотра
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожайPhoto4 марта, 15:53 • 76769 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Блогеры
Али Хаменеи
Джорджия Мелони
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фотоPhoto18:11 • 6192 просмотра
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 летPhotoVideo15:38 • 11486 просмотра
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto5 марта, 11:40 • 34236 просмотра
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo4 марта, 15:04 • 41471 просмотра
Элтон Джон показал семейный портрет с мужем и сыновьями: снимок представили в Национальной портретной галерее ЛондонаPhoto4 марта, 12:28 • 56579 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фокс Ньюс
Шахед-136
Ланцет (барражирующий боеприпас)

Генштаб о ситуации на фронте: произошло 117 боевых столкновений, враг запустил более 4,6 тыс. дронов-камикадзе

Киев • УНН

 • 1234 просмотра

За сутки произошло 117 боевых столкновений. Враг применил 4653 дрона-камикадзе и совершил 2543 обстрела, сбросил 142 управляемые авиабомбы.

Генштаб о ситуации на фронте: произошло 117 боевых столкновений, враг запустил более 4,6 тыс. дронов-камикадзе

Всего с начала этих суток произошло 117 боевых столкновений. Враг применил 4653 дрона-камикадзе и совершил 2543 обстрела, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес 51 авиационный удар, сбросил 142 управляемые авиабомбы, применил 4653 дрона-камикадзе и совершил 2543 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг нанес один авиаудар, сбросил три авиабомбы, совершил 115 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять – с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении наступательных действий врага пока не зафиксировано.

На Купянском направлении враг один раз атаковал в сторону населенного пункта Подолы.

На Лиманском направлении украинские воины отбили шесть атак оккупантов в сторону населенных пунктов Чернещина, Дробышево, Лиман.

На Славянском направлении противник пять раз пытался продвинуться вперед в районе населенного пункта Закотное и в сторону Ямполя, Платоновки.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 18 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Плещеевка, Иванополье, Русин Яр, Софиевка и в сторону Ильиновки, Степановки.

На Покровском направлении враг совершил 21 атаку. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Котлино, Новониколаевка, Удачное, Филиа и в сторону населенных пунктов Белицкое, Новоалександровка, Новопавловка.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 63 оккупанта и 23 – ранены. Уничтожена одна артиллерийская система, четыре единицы специальной техники, повреждены три танка, две артиллерийские системы, единица автомобильного транспорта, средство РЭБ и 58 укрытий врага. Уничтожено или подавлено 192 БпЛА различных типов.

На Александровском направлении враг четыре раза наступал в районах населенных пунктов Новогригоровка, Красногорское.

На Гуляйпольском направлении произошло 22 столкновения в районах Гуляйполя, Зеленого, Мирного и в сторону Зализничного, Варваровки, Староукраинки. Три боестолкновения продолжаются. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Воздвижевка, Копани, Барвиновка, Верхняя Терса, Варваровка.

На Ореховском направлении произошло три боестолкновения с врагом неподалеку Степногорска, Приморского. Населенные пункты Разумовка, Веселянка, Юрковка подверглись авиаударам противника.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили одну вражескую атаку в сторону Антоновского моста.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

ВСУ ликвидировали 900 оккупантов за сутки - общие потери РФ превысили 1,27 миллиона05.03.26, 07:44 • 4736 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Село
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Покровск
Гуляйполе
Краматорск