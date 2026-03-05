ВСУ ликвидировали 900 оккупантов за сутки - общие потери РФ превысили 1,27 миллиона
Киев • УНН
Вооруженные Силы Украины за последние сутки ликвидировали 900 оккупантов, общие потери армии РФ превысили 1 270 400 человек. Также уничтожено 1950 БПЛА, 41 артсистема и 210 единиц автотехники.
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины предоставил свежую сводку о потерях армии РФ в живой силе и военной технике за последние сутки. Общее количество ликвидированного личного состава врага с начала полномасштабного вторжения превысило отметку в 1 270 400 человек, причем только за прошедшие 24 часа украинские защитники вывели из строя еще 900 захватчиков. Об этом пишет УНН.
Детали
Наибольшая активность по уничтожению вражеских активов зафиксирована в сегменте артиллерийских систем и беспилотных летательных аппаратов, что свидетельствует о высокой интенсивности контрбатарейной борьбы и отражении массированных дроновых атак.
Масштабные потери беспилотников и артиллерии врага
Прошедшие сутки стали богатыми по количеству уничтоженных БПЛА оперативно-тактического уровня – украинская ПВО и средства РЭБ приземлили 1 950 единиц вражеской техники.
Кроме этого, артиллерийские подразделения ВСУ успешно поразили 41 артиллерийскую систему и 7 боевых бронированных машин противника. Значительные потери понесла и логистика оккупантов: уничтожено 210 единиц автомобильной техники и автоцистерн, что существенно затрудняет подвоз топлива и боеприпасов к линии фронта.
