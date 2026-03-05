ЗСУ ліквідували 900 окупантів за добу - загальні втрати рф перевищили 1,27 мільйона

$43.450.22
4 березня, 20:04 • 11806 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 34006 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 44160 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 51219 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 12:44 • 33354 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19 • 33668 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 57787 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 81276 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 68455 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 69663 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Військові США заявили, що вразили чи потопили понад 20 іранських кораблівVideo4 березня, 19:50 • 6464 перегляди
Курдські війська з Іраку розпочали наземний наступ на Іран - ЗМІ4 березня, 20:42 • 7414 перегляди
Німеччина передала Укрзалізниці перші 13 авто для відновлення інфраструктури4 березня, 21:35 • 6038 перегляди
Софія Ротару вшанувала пам’ять Володимира Івасюка, якому виповнилося б 77Photo4 березня, 21:48 • 7802 перегляди
США схвалили будівництво першого за багато років комерційного ядерного реактора нового покоління23:53 • 5716 перегляди
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo4 березня, 15:53 • 29940 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 44160 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 51219 перегляди
Що таке генеративний ШІ та як він працює4 березня, 11:48 • 43841 перегляди
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ4 березня, 11:44 • 43053 перегляди
Дональд Трамп
Керолайн Левітт
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Марк Карні
Сполучені Штати Америки
Іран
Україна
Білий дім
Китай
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 16780 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto4 березня, 12:28 • 32923 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 37701 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 45032 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 48825 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Золото
MIM-104 Patriot

ЗСУ ліквідували 900 окупантів за добу - загальні втрати рф перевищили 1,27 мільйона

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Збройні Сили України за останню добу ліквідували 900 окупантів, загальні втрати армії РФ перевищили 1 270 400 осіб. Також знищено 1950 БПЛА, 41 артсистему та 210 одиниць автотехніки.

ЗСУ ліквідували 900 окупантів за добу - загальні втрати рф перевищили 1,27 мільйона

Генеральний штаб Збройних Сил України надав свіже зведення щодо втрат армії рф у живій силі та військовій техніці за останню добу. Загальна кількість ліквідованого особового складу ворога з початку повномасштабного вторгнення перевищила позначку в 1 270 400 осіб, причому лише за минулі 24 години українські захисники вивели з ладу ще 900 загарбників. Про це пише УНН.

Деталі

Найбільшу активність зі знищення ворожих активів зафіксовано в сегменті артилерійських систем та безпілотних літальних апаратів, що свідчить про високу інтенсивність контрбатарейної боротьби та відбиття масованих дронових атак.

Масштабні втрати безпілотників та артилерії ворога

Минула доба стала багатою за кількістю знищених БПЛА оперативно-тактичного рівня – українська ППО та засоби РЕБ приземлили 1 950 одиниць ворожої техніки.

Окрім цього, артилерійські підрозділи ЗСУ успішно вразили 41 артилерійську систему та 7 бойових броньованих машин противника. Значних втрат зазнала і логістика окупантів: знищено 210 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, що суттєво ускладнює підвезення палива та боєприпасів до лінії фронту.

Потужні нічні вибухи в окупованому Бердянську призвели до пожеж у районі порту та шпиталю05.03.26, 07:08 • 1666 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Техніка
Війна в Україні
Генеральний штаб Збройних сил України