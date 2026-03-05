ЗСУ ліквідували 900 окупантів за добу - загальні втрати рф перевищили 1,27 мільйона
Київ • УНН
Збройні Сили України за останню добу ліквідували 900 окупантів, загальні втрати армії РФ перевищили 1 270 400 осіб. Також знищено 1950 БПЛА, 41 артсистему та 210 одиниць автотехніки.
Генеральний штаб Збройних Сил України надав свіже зведення щодо втрат армії рф у живій силі та військовій техніці за останню добу. Загальна кількість ліквідованого особового складу ворога з початку повномасштабного вторгнення перевищила позначку в 1 270 400 осіб, причому лише за минулі 24 години українські захисники вивели з ладу ще 900 загарбників. Про це пише УНН.
Деталі
Найбільшу активність зі знищення ворожих активів зафіксовано в сегменті артилерійських систем та безпілотних літальних апаратів, що свідчить про високу інтенсивність контрбатарейної боротьби та відбиття масованих дронових атак.
Масштабні втрати безпілотників та артилерії ворога
Минула доба стала багатою за кількістю знищених БПЛА оперативно-тактичного рівня – українська ППО та засоби РЕБ приземлили 1 950 одиниць ворожої техніки.
Окрім цього, артилерійські підрозділи ЗСУ успішно вразили 41 артилерійську систему та 7 бойових броньованих машин противника. Значних втрат зазнала і логістика окупантів: знищено 210 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, що суттєво ускладнює підвезення палива та боєприпасів до лінії фронту.
