Потужні нічні вибухи в окупованому Бердянську призвели до пожеж у районі порту та шпиталю

4 березня, 20:04 • 11021 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 29901 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
4 березня, 15:27 • 40410 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
4 березня, 13:52 • 48078 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
4 березня, 12:44 • 31832 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19 • 32858 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 57323 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
3 березня, 16:32 • 80999 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 68251 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
3 березня, 13:15 • 69545 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
Популярнi новини
У Білому домі розкритикували "безкоштовну" передачу зброї Україні, але запевнили - боєприпасів для війни з Іраном стане4 березня, 19:28 • 6266 перегляди
Військові США заявили, що вразили чи потопили понад 20 іранських кораблівVideo4 березня, 19:50 • 5318 перегляди
Курдські війська з Іраку розпочали наземний наступ на Іран - ЗМІ4 березня, 20:42 • 6044 перегляди
Німеччина передала Укрзалізниці перші 13 авто для відновлення інфраструктури4 березня, 21:35 • 4926 перегляди
Софія Ротару вшанувала пам’ять Володимира Івасюка, якому виповнилося б 77Photo4 березня, 21:48 • 5980 перегляди
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo4 березня, 15:53 • 27759 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла

4 березня, 15:27 • 40410 перегляди
4 березня, 15:27 • 40410 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в Україні

4 березня, 13:52 • 48078 перегляди
4 березня, 13:52 • 48078 перегляди
Що таке генеративний ШІ та як він працює4 березня, 11:48 • 41962 перегляди
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ4 березня, 11:44 • 41314 перегляди
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 15875 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto4 березня, 12:28 • 31448 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 37035 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 44397 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 48220 перегляди
Потужні нічні вибухи в окупованому Бердянську призвели до пожеж у районі порту та шпиталю

Київ • УНН

 • 42 перегляди

В окупованому Бердянську пролунали нічні вибухи, спричинивши пожежі в районі порту та шпиталю. Зафіксовано щонайменше три потужні влучання.

Потужні нічні вибухи в окупованому Бердянську призвели до пожеж у районі порту та шпиталю

Маріупольська міська рада повідомила про серію гучних вибухів, що пролунали в тимчасово захопленому Бердянську в ніч на 5 березня. За попередніми даними, зафіксовано щонайменше три потужні влучання, які спричинили значні руйнування об’єктів, що використовуються російськими окупаційними військами для логістики та лікування особового складу. Про це пише УНН.

Деталі

Місцеві мешканці повідомляють про відчутну ударну хвилю, від якої в житлових кварталах дрижали шибки, та тривалу активність безпілотників у небі над містом протягом усієї ночі.

Ураження стратегічних об’єктів у порту та районі військового шпиталю

Одне з основних влучань прийшлося на територію Бердянського морського порту, який ворог використовує як ключовий логістичний вузол для перекидання техніки та боєприпасів. Інший вибух зафіксовано в безпосередній близькості до військового шпиталю окупантів, де зазвичай перебуває велика кількість поранених військовослужбовців рф. Наразі масштаби втрат живої сили та техніки ворога уточнюються.

Після нічних ударів у Бердянську спалахнуло кілька масштабних пожеж, зокрема в районі школи №9 та автовокзалу..

Окупанти перекидають війська на північ Донеччини, формат переміщення нетиповий - Андрющенко05.02.26, 09:12 • 35653 перегляди

Степан Гафтко

