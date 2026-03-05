Потужні нічні вибухи в окупованому Бердянську призвели до пожеж у районі порту та шпиталю
Київ • УНН
В окупованому Бердянську пролунали нічні вибухи, спричинивши пожежі в районі порту та шпиталю. Зафіксовано щонайменше три потужні влучання.
Маріупольська міська рада повідомила про серію гучних вибухів, що пролунали в тимчасово захопленому Бердянську в ніч на 5 березня. За попередніми даними, зафіксовано щонайменше три потужні влучання, які спричинили значні руйнування об’єктів, що використовуються російськими окупаційними військами для логістики та лікування особового складу. Про це пише УНН.
Деталі
Місцеві мешканці повідомляють про відчутну ударну хвилю, від якої в житлових кварталах дрижали шибки, та тривалу активність безпілотників у небі над містом протягом усієї ночі.
Ураження стратегічних об’єктів у порту та районі військового шпиталю
Одне з основних влучань прийшлося на територію Бердянського морського порту, який ворог використовує як ключовий логістичний вузол для перекидання техніки та боєприпасів. Інший вибух зафіксовано в безпосередній близькості до військового шпиталю окупантів, де зазвичай перебуває велика кількість поранених військовослужбовців рф. Наразі масштаби втрат живої сили та техніки ворога уточнюються.
Після нічних ударів у Бердянську спалахнуло кілька масштабних пожеж, зокрема в районі школи №9 та автовокзалу..
